溝通技巧丨見盡不同國籍孩子走入駕駛艙參觀 機師分析外國孩子與香港學生區別

▲ 不少航空公司都允許小朋友走入駕駛艙參觀，圖為陳茵媺子女走入駕駛艙參觀。（資料圖片）

自從九一一事件後，飛機的駕駛艙由出發至到埗都需要關閉着，以防遭劫機嘛，慢慢令駕駛艙充滿着神秘感，尤其是見到無數的按鈕和儀器，總給乘客們有種驚歎的感覺。很多時候降落之後都會有小朋友想參觀駕駛艙，史丹一般不介意在泊好機後，讓他們進來一窺神秘的駕駛艙，順便和小乘客溝通，間接為公司宣傳。

走過來看駕駛艙的孩子來自不同國家，個性也因地域而有不同。有次，一個美國小妹妹走進駕駛艙，進門即自我介紹一番。史丹問她是否跟家人一起坐飛機，她指着駕駛艙門外的媽媽說：那不是很明顯嗎？她就是我媽媽。史丹打趣說以為她倆是姐妹！那位媽媽的確很年輕漂亮，史丹並非口甜舌滑。

見得多不同地區的小朋友，就發覺來自香港的多數很害羞，不太敢說話；外國的小朋友比較喜歡發問，就算跟陌生人也很健談。我不太知道是甚麼原因，估計是香港的教育文化比較着重遵守規則，只要你坐好安靜聽書，明白書本考試高分就可以了。外國的教育比較着重分析、自我學習，不太介意他們犯錯，可能是這個原因，他們都比較喜歡表達自己的情感和意見。

史丹覺得，外國孩子這種特質對將來工作很重要，雖然中港地區的學生學業成績，在世界都是名列前茅，但如果畢業後，投身職場而未能發展良好溝通技巧的話，對將來的事業發展會有很大的影響，所以，史丹覺得應該給孩子們多點機會表達自己，不要評論太多對與錯，令他們更容易習慣跟其他人溝通，俗語有謂：「識人好過識字」，有良好的溝通技巧，跟有好的學業成績同樣重要。

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