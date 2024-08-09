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聯同地產代理業界搵金管局訴苦　林健鋒感觸落淚盼共度時艱

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 1 小時前

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林健鋒感觸落淚。（曾耀輝攝）

昨有保安局局長鄧炳強聽「立德學院」學員畢業感言潸然淚下，今日政界再有人忍不住流下男兒淚，說的是身兼行會成員的經民聯立法會議員林健鋒。

經民聯今日聯同地產代理業界一起找金管局反映經營苦況並提建議，會後見記者匯報會面情況時，林健鋒一時感觸，突然哽咽，眼泛淚光。

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林健鋒話，工商界和業界對香港經濟充滿信心，但一定要大家攜手合作、共度時艱，指在向上爬的時候很辛苦，「有些由2019一路捱到依家，點解咁多年，咁辛苦都要捱呢？就係因為佢想香港復甦時，可以出一分力，捱咗咁多年，喺呢個時刻，佢哋唔可以為香港作出貢獻，係好可惜。」

他說，希望不論金管局，還是銀行業，都可以攜手貢獻社會，推動經濟發展，各界一起同舟共濟、共度時艱，哽咽地說：「希望大家可以平平安安！」有人遞上紙巾。

其實，林健鋒亦非首次在鏡頭前落淚。2015年，為了「等埋發叔」令建制派議員錯過政改表決。當時被指是「甩轆」關鍵人物的林健鋒見記者時回應事件時，一度低頭流淚，哽咽地向支持政改者說「對不起」。他當時說，希望日後香港回復平靜，大家放下紛爭，為香港福祉著想。

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撰文 : 傅流螢

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