巴黎奧運丨陳懿德任奧運直播主持獲讚　德德做足功課被鍾志光讚賞

▲ 「東張女神」陳懿德為TVB主持奧運節目表現不俗。

TVB奧運開播至今,無論是巴黎特派專員或直播間的主持及評述均獲好評,繼何振然、方力申、連翊希、鍾志光及黃庭鋒後,2021年港姐出身「東張女神」陳懿德(Rachel)亦迎來好評。

巴黎奧運丨臨時拉夫任評述

今年在主持工作大放異彩的德德,除在《東張西望》的表現獲讚生鬼跳脫,之前為《福祿壽訓練學院》擔任「扮工助理」,亦憑執生技巧,及唔怕扮醜、抵得諗的性格贏盡好評及記憶點,被委任奧運直播主持重任亦是合情合理。

而德德擔任奧運主持期間亦展現了顯著的進步,由初初帶點緊張的節奏,去到近期已演變至恰到好處,就連語速及語氣亦與專業評述無異,加上對資料的熟悉度,及經常向鏡頭展現的燦爛笑容,過去兩星期一再成功圈粉。

不少網民紛紛湧到德德社交網留言讚好,更有網民指因追奧運成了德德粉絲:「安洗瑩semi-final嗰場,你講得好好,有少少體育評述feel,and not only主持」、「見住你越嚟越進步,人都靚啲」、「你做奧運主持好好,專登留言follow你」、「keep up the good work」、「值得支持」、「宜家睇緊你主持,掂呀」、「你表現越嚟越出識(色),期待你會有劇集演出」、「今年你表現得好好,好有印象」。

巴黎奧運丨臨時拉夫上陣

談到為韓國羽毛球代表安洗瑩的半準決賽擔任評述獲讚,德德接受無綫官方社交網訪問時透露只是臨時拉夫:「平時我哋有專業評述,但咁啱嗰日評述喺巴黎度塞車,未可以On Air住。我嗰日都有做咗啲功課,例如搵咗安洗瑩同當時佢嘅對手各自嘅資料,例如世界排名同之前對戰過幾多次及戰績等等,加上平時聽佢哋講評述聽得多,我就學咗少少咁。」

她續指:「我好開心咁啱有呢個機會應用到(學咗嘅嘢),等觀眾可以更了解場賽事,我覺得我哋做奧運主持,運動員先係主角,所以我希望每次做主持時,啲觀眾會對嗰項運動同相關運動員加深認識。」

▲ 德德在一眾前輩身上學習。

談到奧運主持工作獲好評,德德謙虛地一再感謝眾同廠前輩,說:「一定要多謝鍾sir同King sir同咁多位專業評述,我每日都會觀察同睇佢哋點樣去做live同講比賽,因為每一位主持或者評述嘅風格都唔同,所以就可以吸收到唔同嘅嘢。而我每日完咗廠,都會問番體育組、節目監製、導演、鍾sir 佢哋覺得我做成點,有冇咩要改善嘅地方;之後返到屋企會再睇番自己做嘅錄影,反思一下,例如支咪有冇攞得太高,或者比起其他主持我係咪太正經、唔夠放鬆。就算唔係我當值,我都會留意其他主持做成點,從中學習。」

同時,德德又感恩有觀眾撰寫長文為她加油:「好感恩有啲觀眾會寫好長嘅觀後感畀我,話我知佢哋覺得我邊啲位做得好或者唔好。」

除奧運期間,德德的事前準備功夫亦是做到十足,更近乎斷六親地步:「奧運前幾個星期已冇出去食飯或約朋友,一係返工,一係喺屋企準備資料,例如睇番啲選手之前嘅比賽片段,等自己掌握基本背景資料之餘,亦了解埋選手嘅比賽風格同side story,等主持嘅時候可以多啲角度同觀眾分享。」

談到準備功夫,鍾志光早前在節目中大讚德德開廠前做足準備,其中詳盡的筆記更是德德的秘密武器:「佢筆記紙寫一大張架!」據製作人員透露,德德無論做任何節目,未正式埋位前都會默默地拿著紙筆,將之前錄影時所需的台辭逐句逐句寫出來,寫時口中更會唸唸有詞,以方便「溫功課」,相當認真專業。德德亦應無綫官網小編要求,展示當晚入廠前的「筆記」,海量文字資訊相當衝擊眼球,名副其實做足功課。

巴黎奧運丨德德派熱血Bite

談到奧運返工安排,德德坦言在17天之中有兩天休息日,最長試過連續開10日工:「有時係下午直擊,有時係深夜,有時係chat room,所以都有適當嘅休息,大家唔使擔心。」

德德更大派熱血Bite謂:「我覺得有用得上我嘅地方係一種幸福,其實我哋好多幕後嘅同事瞓得仲少,例如體育組、製作組,鍾sir同巴黎嘅特派專員,所以做奧運絕對係一件好開心、好熱血嘅事,因為大家都好團結、好想做好件事。」

隨著奧運熱潮的降臨,愈來愈多人意識到運動員所需付出的努力及犧牲是何等極致,這點亦深深感動了這兩星期「陪住」運動員作賽的德德:「成功唔係淨係用獎牌就可以衡量到,當了解到運動員背後嘅故事,例如有啲係為咗改善家庭環境做運動員、有啲係為紀念或多謝某個人而爭奪獎牌;又或者為咗追夢,好多運動員都受過傷或犧牲好多,成件事已經超越咗勝負。無論有冇獎牌,佢哋背後嗰種拼命去創造歷史嘅努力同態度,都好值得被敬佩。」

巴黎奧運丨3個月內激減22磅

於香港中文大學新聞及傳理學系畢業的德德,由2021年參選港姐開始已展現出驚人意志力及毅力,參賽前體重曾高達132磅的她,靠「168斷食法」及低碳低糖低鹽飲食3個月內激減22磅,當時已惹起一定關注。

之後在翌年的《香港小姐再競選》中,德德憑技驚四座的腹語表演再次吸獲大量好評,最終陳懿德於台慶當晚的決賽奪得季軍。除了驚人毅力、德德本身更坐擁聲樂8級實力。

