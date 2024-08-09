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巴黎奧運丨陳懿德任奧運直播主持獲讚　德德做足功課被鍾志光讚賞

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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「東張女神」陳懿德為TVB主持奧運節目表現不俗。

TVB奧運開播至今，無論是巴黎特派專員或直播間的主持及評述均獲好評，繼何振然、方力申、連翊希、鍾志光及黃庭鋒後，2021年港姐出身「東張女神」陳懿德（Rachel）亦迎來好評。

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巴黎奧運丨臨時拉夫任評述

今年在主持工作大放異彩的德德，除在《東張西望》的表現獲讚生鬼跳脫，之前為《福祿壽訓練學院》擔任「扮工助理」，亦憑執生技巧，及唔怕扮醜、抵得諗的性格贏盡好評及記憶點，被委任奧運直播主持重任亦是合情合理。

而德德擔任奧運主持期間亦展現了顯著的進步，由初初帶點緊張的節奏，去到近期已演變至恰到好處，就連語速及語氣亦與專業評述無異，加上對資料的熟悉度，及經常向鏡頭展現的燦爛笑容，過去兩星期一再成功圈粉。

不少網民紛紛湧到德德社交網留言讚好，更有網民指因追奧運成了德德粉絲：「安洗瑩semi-final嗰場，你講得好好，有少少體育評述feel，and not only主持」、「見住你越嚟越進步，人都靚啲」、「你做奧運主持好好，專登留言follow你」、「keep up the good work」、「值得支持」、「宜家睇緊你主持，掂呀」、「你表現越嚟越出識（色），期待你會有劇集演出」、「今年你表現得好好，好有印象」。

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巴黎奧運丨臨時拉夫上陣

談到為韓國羽毛球代表安洗瑩的半準決賽擔任評述獲讚，德德接受無綫官方社交網訪問時透露只是臨時拉夫：「平時我哋有專業評述，但咁啱嗰日評述喺巴黎度塞車，未可以On Air住。我嗰日都有做咗啲功課，例如搵咗安洗瑩同當時佢嘅對手各自嘅資料，例如世界排名同之前對戰過幾多次及戰績等等，加上平時聽佢哋講評述聽得多，我就學咗少少咁。」

她續指：「我好開心咁啱有呢個機會應用到（學咗嘅嘢），等觀眾可以更了解場賽事，我覺得我哋做奧運主持，運動員先係主角，所以我希望每次做主持時，啲觀眾會對嗰項運動同相關運動員加深認識。」

德德在一眾前輩身上學習。

談到奧運主持工作獲好評，德德謙虛地一再感謝眾同廠前輩，說：「一定要多謝鍾sir同King sir同咁多位專業評述，我每日都會觀察同睇佢哋點樣去做live同講比賽，因為每一位主持或者評述嘅風格都唔同，所以就可以吸收到唔同嘅嘢。而我每日完咗廠，都會問番體育組、節目監製、導演、鍾sir 佢哋覺得我做成點，有冇咩要改善嘅地方；之後返到屋企會再睇番自己做嘅錄影，反思一下，例如支咪有冇攞得太高，或者比起其他主持我係咪太正經、唔夠放鬆。就算唔係我當值，我都會留意其他主持做成點，從中學習。」

同時，德德又感恩有觀眾撰寫長文為她加油：「好感恩有啲觀眾會寫好長嘅觀後感畀我，話我知佢哋覺得我邊啲位做得好或者唔好。」

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除奧運期間，德德的事前準備功夫亦是做到十足，更近乎斷六親地步：「奧運前幾個星期已冇出去食飯或約朋友，一係返工，一係喺屋企準備資料，例如睇番啲選手之前嘅比賽片段，等自己掌握基本背景資料之餘，亦了解埋選手嘅比賽風格同side story，等主持嘅時候可以多啲角度同觀眾分享。」

談到準備功夫，鍾志光早前在節目中大讚德德開廠前做足準備，其中詳盡的筆記更是德德的秘密武器：「佢筆記紙寫一大張架！」據製作人員透露，德德無論做任何節目，未正式埋位前都會默默地拿著紙筆，將之前錄影時所需的台辭逐句逐句寫出來，寫時口中更會唸唸有詞，以方便「溫功課」，相當認真專業。德德亦應無綫官網小編要求，展示當晚入廠前的「筆記」，海量文字資訊相當衝擊眼球，名副其實做足功課。

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巴黎奧運丨德德派熱血Bite

談到奧運返工安排，德德坦言在17天之中有兩天休息日，最長試過連續開10日工：「有時係下午直擊，有時係深夜，有時係chat room，所以都有適當嘅休息，大家唔使擔心。」

德德更大派熱血Bite謂：「我覺得有用得上我嘅地方係一種幸福，其實我哋好多幕後嘅同事瞓得仲少，例如體育組、製作組，鍾sir同巴黎嘅特派專員，所以做奧運絕對係一件好開心、好熱血嘅事，因為大家都好團結、好想做好件事。」

隨著奧運熱潮的降臨，愈來愈多人意識到運動員所需付出的努力及犧牲是何等極致，這點亦深深感動了這兩星期「陪住」運動員作賽的德德：「成功唔係淨係用獎牌就可以衡量到，當了解到運動員背後嘅故事，例如有啲係為咗改善家庭環境做運動員、有啲係為紀念或多謝某個人而爭奪獎牌；又或者為咗追夢，好多運動員都受過傷或犧牲好多，成件事已經超越咗勝負。無論有冇獎牌，佢哋背後嗰種拼命去創造歷史嘅努力同態度，都好值得被敬佩。」

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巴黎奧運丨3個月內激減22磅

於香港中文大學新聞及傳理學系畢業的德德，由2021年參選港姐開始已展現出驚人意志力及毅力，參賽前體重曾高達132磅的她，靠「168斷食法」及低碳低糖低鹽飲食3個月內激減22磅，當時已惹起一定關注。

之後在翌年的《香港小姐再競選》中，德德憑技驚四座的腹語表演再次吸獲大量好評，最終陳懿德於台慶當晚的決賽奪得季軍。除了驚人毅力、德德本身更坐擁聲樂8級實力。

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