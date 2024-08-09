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新聞自由｜鄧炳強：僅在專欄旁提示無意煽動憎恨　不能免除編輯須確保刊物客觀的責任

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 54 分鐘前

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保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

保安局局長鄧炳強今日出席周刊周年酒會是指，留意到近期有傳媒副刊的專欄作家，經常發表偏頗文章，以偏概全，刻意曲解政府政策或官員言行，誤導讀者；亦有文章長期在字裏行間認同「黑暴」、美化反中亂港或因「黑暴」而被判處監禁的在囚人士，刻意抹黑特區政府，甚至令人憎恨或不信任政府。

他表示，若任意讓這些作家不斷發表偏頗文章，只會荼毒社會，製造對立。

望傳媒勿被利用成散播混淆視聽言論平台

鄧說，香港新聞行政人員協會、香港新聞工作者聯會等早於2000年共同制訂了《新聞從業員專業操守守則》。該守則第一條，開宗明義指出「新聞從業員應以求真、公平、客觀、不偏不倚和全面的態度處理新聞材料，確保報道正確無誤，沒有斷章取義或曲解新聞材料的原意，不致誤導大眾。」

他強調，僅在專欄旁提示作品無意圖煽動他人對政府產生憎恨，並不能免除編輯須確保刊物公平、客觀、不偏不倚的責任。希望傳媒不要被人利用，成為散播混淆視聽言論的平台。

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