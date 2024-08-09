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搶劫案｜觀塘派對房間4觀光客被搶11萬現金　警拘3男

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 18 分鐘前

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觀塘派對房間4觀光客被搶11萬現金，警拘3男。（資料圖片）

觀塘一工廈日前發生搶劫案，10人闖入一派對房間劫走至少約11萬元現金。警方先後拘捕3名涉案男子。

警方接獲報案，指4名受害人在官塘工業中心一派對房間聚會期間懷疑被10名男子以刀指嚇及用膠條襲擊，期間4人共轉帳約11萬元予持械男子及被劫去約9萬元財物，包括手機及現金等。該10名涉案男子其後逃去。

據了解，4名受害人為遊客，分別來自台灣及內地，他們相約到香港觀光。其中一名受害人透過朋友認識一名31歲本地男子，並由他帶領他們到派對房間消遣。

觀塘警區刑事部人員經深入調查及情報分析，8月7日及昨日（8日）先後在荃灣及葵青區以涉嫌「搶劫」拘捕3名年介乎28至30歲的本地男子，所有被捕人現正被扣留調查。案件由觀塘警區重案組第二隊繼續跟進調查。

警方呼籲各派對房間持有人在確定房間預約時需提高警惕，如發現客人或房間被用作非法用途，應立即報警求助，如在調查期間發現持有人容許任何人士在房間內進行非法活動，也可能觸犯刑事罪行。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第10條，搶劫罪是非常嚴重的罪行，任何人因搶劫而襲擊他人，一經定罪，最高可判處終身監禁，警方強調對有關罪行採取零容忍態度。

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