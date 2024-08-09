巴黎奧運｜孫穎莎陪練員樣貌出眾 　王添藝被指與劉亦菲撞樣【多圖】

▲ 「孫穎莎陪練員」王添藝的顏值絕對不輸一眾女明星！

【孫穎莎／奧運／巴黎奧運／王添藝／乒乓球】被譽為乒乓球「世界一姐」的中國隊球手孫穎莎，在巴黎奧運女子乒乓球單打決賽中取得銀牌，又與拍檔王楚欽在混雙賽事中擊敗北韓奪金，十分厲害！

孫穎莎人氣高企之餘，其身邊人同樣相當受歡迎，所指的是其陪練員王添藝，擁有高顏值的王添藝絕對不輸一眾女明星！

巴黎奧運丨南韓型格女射手金藝智突然痙攣暈倒 即場接受CPR搶救

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

巴黎奧運丨孫穎莎被指與劉亦菲撞樣

現年22歲、身高176cm的王添藝「睇得又打得」，她在2016年加以國家隊，平日會與孫穎莎等頂級運動員一起訓練，所以其打波實力都不惹少！

王添藝外表清秀，束起馬尾來更顯輪廓美，難怪被稱為是「國家隊顏值擔當」、「乒乓球界劉亦菲」！

她曾大方回應網民的讚美，說：「所有運動員都有不同的美，大家都有吸引人的地方」。

最新影片推介：袁偉豪專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5