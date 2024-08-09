  • 32°C
香港時間 : 202489日 (五) 17:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運｜孫穎莎陪練員樣貌出眾 　王添藝被指與劉亦菲撞樣【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「孫穎莎陪練員」王添藝的顏值絕對不輸一眾女明星！

【孫穎莎／奧運／巴黎奧運／王添藝／乒乓球】被譽為乒乓球「世界一姐」的中國隊球手孫穎莎，在巴黎奧運女子乒乓球單打決賽中取得銀牌，又與拍檔王楚欽在混雙賽事中擊敗北韓奪金，十分厲害！

孫穎莎人氣高企之餘，其身邊人同樣相當受歡迎，所指的是其陪練員王添藝，擁有高顏值的王添藝絕對不輸一眾女明星！

巴黎奧運丨南韓型格女射手金藝智突然痙攣暈倒　即場接受CPR搶救

點擊圖片放大
+13
+12

巴黎奧運丨孫穎莎被指與劉亦菲撞樣

現年22歲、身高176cm的王添藝「睇得又打得」，她在2016年加以國家隊，平日會與孫穎莎等頂級運動員一起訓練，所以其打波實力都不惹少！

王添藝外表清秀，束起馬尾來更顯輪廓美，難怪被稱為是「國家隊顏值擔當」、「乒乓球界劉亦菲」！

她曾大方回應網民的讚美，說：「所有運動員都有不同的美，大家都有吸引人的地方」。

最新影片推介：袁偉豪專訪

專題影片
袁偉豪分享拍攝BB方法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運｜奧運跳高金牌得主馬胡奇克愛「躺平」 　比賽前做睡美人眠一眠有原因【多圖】
13:35 2024/08/06
巴黎奧運｜奧運跳高金牌得主馬胡奇克愛「躺平」 　比賽前做睡美人眠一眠有原因【多圖】
巴黎奧運丨台北「跨欄甜心」撞樣女神朱茵　張博雅走出受傷陰影出戰奧運【多圖】
17:05 2024/08/06
巴黎奧運丨台北「跨欄甜心」撞樣女神朱茵　張博雅走出受傷陰影出戰奧運【多圖】
巴黎奧運｜奧運金牌得主被「抽水」逐格睇？　原來全紅嬋與TVB奧運記者有關係
11:43 2024/08/07
巴黎奧運｜奧運金牌得主被「抽水」逐格睇？　原來全紅嬋與TVB奧運記者有關係
巴黎奧運｜西班牙名將馬蓮感激何冰嬌窩心行為　發文暗示退役：另一條路開始了
11:23 2024/08/08
巴黎奧運｜西班牙名將馬蓮感激何冰嬌窩心行為　發文暗示退役：另一條路開始了
巴黎奧運｜何詩蓓謙稱成功靠團隊共同努力　發文感激他們陪伴人生高低
12:35 2024/08/08
巴黎奧運｜何詩蓓謙稱成功靠團隊共同努力　發文感激他們陪伴人生高低
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
19:42 2024/08/08
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
巴黎奧運丨南韓型格女射手金藝智突然痙攣暈倒　即場接受CPR搶救
今日 12:09
巴黎奧運丨南韓型格女射手金藝智突然痙攣暈倒　即場接受CPR搶救

你可能感興趣

巴黎奧運｜奧運跳高金牌得主馬胡奇克愛「躺平」 　比賽前做睡美人眠一眠有原因【多圖】
13:35 2024/08/06
巴黎奧運｜奧運跳高金牌得主馬胡奇克愛「躺平」 　比賽前做睡美人眠一眠有原因【多圖】
巴黎奧運丨台北「跨欄甜心」撞樣女神朱茵　張博雅走出受傷陰影出戰奧運【多圖】
17:05 2024/08/06
巴黎奧運丨台北「跨欄甜心」撞樣女神朱茵　張博雅走出受傷陰影出戰奧運【多圖】
巴黎奧運｜奧運金牌得主被「抽水」逐格睇？　原來全紅嬋與TVB奧運記者有關係
11:43 2024/08/07
巴黎奧運｜奧運金牌得主被「抽水」逐格睇？　原來全紅嬋與TVB奧運記者有關係
娛樂人物職業 運動員 中國隊 網絡熱話 劉亦菲 運動 乒乓球 娛樂行業 娛樂機構

最高瀏覽

巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】
電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
急症室最長等候時間（08月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月09日 時間12:05）
澳門兇殺案｜香港中年漢倒斃酒店房　兇手疑殺人後搶走大疊金牛
澳門兇殺案｜香港中年漢倒斃酒店房　兇手疑殺人後搶走大疊金牛