香港小姐X法證先鋒VI丨郭珮文貼身背心晒豐滿上圍 　Juliana為《法證6》宣傳造勢【多圖】

▲ 郭珮文果然係性感女神。

港姐郭珮文（Juliana）向來是社交網的活躍份子，不時分享靚相派福利，吸引一班宅男追捧。

香港小姐丨郭珮文遊韓玩得夠貼地 素顏歎汗蒸幕添清純感

法證先鋒VI丨郭珮文機會多多

於2023年參選港姐入行的她，雖然三甲不入，卻是最多工作的一位，不但有份參與重頭劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》，飾演黃宗澤的下屬，亦有參演處境劇《愛·回家之開心速遞》，足見TVB給她不少機會。

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法證先鋒VI丨大晒美照超養眼

《法證先鋒VI倖存者的救贖》將於（8月12日）在TVB播出，未知是否為劇集宣傳造勢，Juliana網晒一系列的美照與大家開心share。

相中可見，穿上超貼身背心的Juliana，大晒小蠻腰兼豐滿上圍，養眼度爆燈，留言表示「會再見嗎」。

有網民搞笑留言「天天都想見到你」，更讚其果然是性感女神的代表。

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