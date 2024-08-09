慢病共治計劃｜計劃涵蓋多16種藥物選擇　38個服務點上調診症金額

▲ 政府推出慢病共治計劃近一年。(資料圖片)

醫務衞生局今日（9日）公布，「慢性疾病共同治理先導計劃」，從本月起增加其基本藥物名單涵蓋的藥物項目至59項，為參加計劃的家庭醫生提供更多藥物選項。此外，按既定機制，家庭醫生每年均可調整其在治療階段收取的診症共付額。各家庭醫生在本年度調整後的診症共付額會由九月1日起生效。

「慢病共治計劃」基本藥物名單，涵蓋治療慢性疾病的基本藥物、例如抗高血壓藥物、調節血脂、降血糖的藥物，以及治療偶發性疾病的基本藥物，如抗生素等。政府由本月起在基本藥物名單增添16項藥物，令名單由最初的43項基本藥物增至涵蓋59項基本藥物。

另外，當局按既定機制容許家庭醫生每年調整一次共付額。現時參與計劃的718個服務點中，672個（即接近94%）將維持其治療階段的診症共付額不變，另有八個會下調診症共付額（下調幅度由50至350元不等），而餘下的38個服務點則會上調診症共付額（上調幅度由20至250元不等）。共付額的調整將由九月一日起生效，屆時計劃下有三分之二的服務點只收取政府建議的150元或以下的診症共付額。

當局表示，截至八月七日，已有約56,000名市民參加。在超過32,000名已完成糖尿病及高血壓篩查的參加者中，約13,000名（即約40%）被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病或高血壓。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】





