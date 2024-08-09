  • 32°C
香港時間 : 202489日 (五) 17:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

慢病共治計劃｜計劃涵蓋多16種藥物選擇　38個服務點上調診症金額

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

政府推出慢病共治計劃近一年。(資料圖片)

醫務衞生局今日（9日）公布，「慢性疾病共同治理先導計劃」，從本月起增加其基本藥物名單涵蓋的藥物項目至59項，為參加計劃的家庭醫生提供更多藥物選項。此外，按既定機制，家庭醫生每年均可調整其在治療階段收取的診症共付額。各家庭醫生在本年度調整後的診症共付額會由九月1日起生效。

「慢病共治計劃」基本藥物名單，涵蓋治療慢性疾病的基本藥物、例如抗高血壓藥物、調節血脂、降血糖的藥物，以及治療偶發性疾病的基本藥物，如抗生素等。政府由本月起在基本藥物名單增添16項藥物，令名單由最初的43項基本藥物增至涵蓋59項基本藥物。

另外，當局按既定機制容許家庭醫生每年調整一次共付額。現時參與計劃的718個服務點中，672個（即接近94%）將維持其治療階段的診症共付額不變，另有八個會下調診症共付額（下調幅度由50至350元不等），而餘下的38個服務點則會上調診症共付額（上調幅度由20至250元不等）。共付額的調整將由九月一日起生效，屆時計劃下有三分之二的服務點只收取政府建議的150元或以下的診症共付額。

當局表示，截至八月七日，已有約56,000名市民參加。在超過32,000名已完成糖尿病及高血壓篩查的參加者中，約13,000名（即約40%）被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病或高血壓。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 


 
　

相關文章

慢病共治計劃｜計劃涵蓋多16種藥物選擇　38個服務點上調診症金額
今日 16:12
慢病共治計劃｜計劃涵蓋多16種藥物選擇　38個服務點上調診症金額
有人墮海｜尖沙咀海傍男子墮海　昏迷送院搶救
今日 13:06
有人墮海｜尖沙咀海傍男子墮海　昏迷送院搶救
司法覆核｜美聯申「寬待」被拒提覆核　競委會指需考慮有否重大協助
今日 13:13
司法覆核｜美聯申「寬待」被拒提覆核　競委會指需考慮有否重大協助
搶劫案｜觀塘派對房間4觀光客被搶11萬現金　警拘3男
今日 15:05
搶劫案｜觀塘派對房間4觀光客被搶11萬現金　警拘3男
打擊罪案｜警搗賣淫集團拘39人　年齡最小僅17歲
今日 15:48
打擊罪案｜警搗賣淫集團拘39人　年齡最小僅17歲

你可能感興趣

慢病共治計劃｜計劃涵蓋多16種藥物選擇　38個服務點上調診症金額
今日 16:12
慢病共治計劃｜計劃涵蓋多16種藥物選擇　38個服務點上調診症金額
有人墮海｜尖沙咀海傍男子墮海　昏迷送院搶救
今日 13:06
有人墮海｜尖沙咀海傍男子墮海　昏迷送院搶救
司法覆核｜美聯申「寬待」被拒提覆核　競委會指需考慮有否重大協助
今日 13:13
司法覆核｜美聯申「寬待」被拒提覆核　競委會指需考慮有否重大協助

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】
電費補貼｜2024最新17大電費補貼　中電/港燈/政府津貼最多$1200【附申請連結】
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
急症室最長等候時間（08月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月09日 時間12:05）
澳門兇殺案｜香港中年漢倒斃酒店房　兇手疑殺人後搶走大疊金牛
澳門兇殺案｜香港中年漢倒斃酒店房　兇手疑殺人後搶走大疊金牛