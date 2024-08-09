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退役運動員丨前跳水王子田亮巴黎鐵塔下直播帶貨　郭晶晶任奧運跳水裁判惹網民熱議對比

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【巴黎奧運／跳水王子／田亮／直播帶貨／郭晶晶／奧運跳水／跳水冠軍】沒有對比，可能就沒有傷害！當今屆巴黎奧運，國家隊前「跳水皇后」郭晶晶有份於跳水項目擔任裁判長一職時，其前緋聞男友兼昔日隊友田亮，原來亦處身於同一天空下，只是兩人命運似乎大相徑庭，前者身份尊貴，後者則被網民狠批「蹭熱度」在巴黎鐵塔前直播帶貨，有失「國體」。

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Sick問識答
夏季高血壓無病徵3種情況可致心臟衰竭爆血管　醫生建議2方面控制高血壓

趁著奧運熱潮，前「跳水王子」田亮日前特意於巴黎鐵塔前直播賣貨，成功吸引不少網民眼球注意。在直播中，只見穿著淺綠色短袖衣服的他，不斷落力去推銷貨品，除了他自己，他的太太葉一茜之外及身後一對戴着墨鏡的男女，亦有份於鏡頭前亮相。

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有不少網民以為，田亮帶同未成年子女走去巴黎鐵塔下賣貨，為此向他大肆抨擊，如罵他「出賣年幼子女」、「失禮國家」，有人更出言嘲笑他與前緋聞女友郭晶晶命運懸殊。

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同場加映: 體操女王丨前中國體操女王程菲因傷退役12年　近況曝光低調轉做一職業

不過，後來有眼利的網民則發現，戴着墨鏡的男女其實只是工作人員模仿。對於外界種種尖酸刻薄言語，田亮其後在自己的微博上載了工作人員與親生子女的同場合照，間接澄清子女賣貨的誤會，更留言：「別說，還挺像！」不過對於外界其他批評，他則未有再進一步回應。

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