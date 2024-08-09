潮流情報｜GUCCI童裝部變手袋尋寶地　款式可愛價錢超值成搶手貨

▲ CUCCI童裝手袋既可愛又實用！

如果想入手一個GUCCI手袋，但預算不高的話，大家不妨到品牌的童裝部尋寶，這裡原來藏了很多可愛又超值的手袋，這些手袋不但設計精美，而且價格比成人款便宜許多，價錢由$4,200起跳，加上款式百搭，大人小朋友都適用，CP值極高！

現在就為大家盤點8款超值GUCCI童裝手袋：

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1.兒童Gucci小狗印花手提袋 HK$ 7,600

南韓插畫家兼繪本作家金承研以其獨具魅力的可愛設計為人熟悉，勾起人們親切的童年回憶。作為2024初秋兒童系列的元素之一，其筆下以小狗和其他動物為主題的印花及刺繡元素與品牌的名稱美妙結合。這款袋身挺立、採用GG Crystal帆布製作的手提袋綴有Gucci小狗印花，綠色顯得鮮艷奪目，令人一見難忘。

2.兒童GG Crystal水桶袋 HK$ 5,800

同樣是南韓插畫家兼繪本作家金承研的可愛設計，綠色GG Crystal帆布製作的水桶袋活力十足，小巧可愛，童趣得來亦十分適合大人使用。

3.Peter Rabbit™ x Gucci背包 HK$ 12,500

玩味的兔子和其他動物與品牌標誌一同呈現在T恤以至軟質配飾等各款作品上，而兔子和蘋果印花就令背包更添玩味。

4.Peter Rabbit™ x Gucci手挽袋 HK$ 6,750

一系列動物印花和刺繡靈感來自英國插畫家Beatrix Potter™的水彩畫，為2024年初春兒童系列帶來歡快和異想天開的感覺。這款印花令兒童手挽袋更添特色，看起來活潑可愛。

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5.綴貼飾兒童GG手挽袋 HK$ 7,600

2024初春兒童系列採用了一系列深受歡迎的圖案，包括星星、動物和花卉。提供鮮紅色到象牙色選擇，迎合富冒險精神的小人兒。這款GG Supreme手挽袋正面飾有玩味的Gucci蘋果貼飾，少女味十足。

6.Peter Rabbit™ x Gucci腰包 HK$ 4,200

小兔和蘋果印花腰包童趣得來又充滿品牌特色，而小巧造型亦相當吸晴，無論是大人小朋友使用，都顯得十分時尚，加上價錢實惠，絕對值得入手。

最新影片推介：

7.兒童GG手提袋 HK$ 8,900

這款內籠寬敞的GG Supreme帆布手提袋的中央綴有Gucci小狗刺繡，令女生們少女心大爆發，愛不釋手。

8.兒童Gucci小狗刺繡手提袋 HK$ 8,900

這款外型矚目、採用米色及烏木色GG Supreme帆布製作的手提袋在中央綴有Gucci小狗亮片刺繡，增添華麗感覺。

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