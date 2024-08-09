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頭痛｜頭痛出現4種情況是警訊　醫生：恐是腦動脈瘤嚴重可致命【附頭痛6大成因】

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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頭痛出現4種情況是警訊，恐是腦動脈瘤嚴重可致命，不宜吃止痛藥紓緩須立即求醫。

【頭痛／都市病／止痛藥／腦動脈瘤／頭暈／噁心／頭脹/致命】「頭痛」是都市人常見的一部分，不少人會自行服用止痛藥紓緩。不過，台灣有醫生指出，頭痛可能是腦動脈瘤等嚴重疾病的警號，嚴重可致命，若頭痛出現4種情況需立即就醫。

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夏季高血壓無病徵3種情況可致心臟衰竭爆血管　醫生建議2方面控制高血壓

台灣神經外科醫生謝炳賢在Facebook個人專頁表示，大部分人都經歷過頭痛，有時頭痛起來，不只是頭痛欲裂，還可能伴隨頭暈、噁心、頭脹等症狀，對生活產生巨大影響。

他指出，不少人頭痛都習慣透過吃止痛藥來緩解，但若出現以下4種情況，可能是疾病的警號，則必須立即求醫。

4種頭痛情況須求醫

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更多相關報道：偏頭痛｜女子偏頭痛30年止痛藥無效　出現情緒低落欲輕生醫生靠2招治好頭痛【附頭痛6大成因】

頭痛6大成因

台灣整形外科醫生李秉勳曾在其Facebook專頁聯同牙醫黃文龍合作，指出頭痛成因良多，當出現某些因素，引起大腦血管擴張，壓迫到腦神經，就有可能會出現頭痛。除了壓力、失眠、天氣等原因，食物其實亦有可能成為頭痛成因。

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4大類食物頭痛忌食

李醫生指出，有4類食物含有不同誘發頭痛的成份，假如正在頭痛，或有偏頭痛病史，吃了這些食物可能會引發頭痛，或令痛楚加劇。

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誘發頭痛原因

  • 柑橘類：柑橘類水果如橘子、甜橙、柑桔、檸檬等，含有黃酮類化合物，是誘發頭痛的因子之一。
  • 乳製品：羊奶、乳酪、芝士等產品含有酪胺成分，可能會造成血管收縮擴張，繼而產生痙攣疼痛。
  • 醃製肉：香腸、醃肉、臘肉等醃製肉類，含有容易誘發頭痛的亞硝酸鹽及味精等成份。
  • 精製甜食：糖果、蛋糕、雪糕等精製食物，當中的人工添加物、色素、代糖等，同樣會引發頭痛。

同場加映：令人悲傷｜新婚夫婦度蜜月　妻突昏迷揭患腦動脈瘤　丈夫悲慟：她在我懷中離世

腦動脈瘤成因不明 或與遺傳有關

對於腦動脈瘤，早前，本港腦神經外科專科黃秉康醫生接受訪問時曾指出，是腦血管畸形的一種情況，當腦血管部分的血管壁因為不明原因而變得較為薄弱或相對薄弱，高壓的動脈血將薄弱的血管壁擠出，形成汽球狀血腫瘤，成因或與遺傳因素有關。因此，家族病史如有腦動脈血管瘤記錄，患有血管瘤的機會較大。

一般而言，患者年紀越大，病發風險越高，但二、三十歲突然發病的患者亦大有人在，發病率約為3-4%。不少患者的腦動脈瘤可以在沒有先兆下突然爆裂，患者一般需接受血管造影檢查才會發現腦動脈瘤，因此患者就像背上一個不知何時會爆炸的炸彈。 另外，也有患者在發病時會出現以下症狀︰

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黃秉康醫生指出，當發現家人出現上述症狀時，必須盡快叫救護車將患者送到醫院。當患者腦動脈瘤爆裂時，需立即進行開腦手術為腦部紓壓，但即使患者完成手術，未來亦恐有永久性的功能殘障。

因此，如果家人有腦動脈瘤病史，或被診斷出患有未爆破的腦動脈瘤的患者，黃秉康醫生建議他們在日常生活上需採取以下預防措施：

  • 保持血壓正常，按醫生處方服食降血壓藥及糖尿藥
  • 不可吸煙及喝酒
  • 不可進行刺激活動
  • 保持心境平和，心情忌激動
  • 避免吃剌激性食物
  • 諮詢醫生後，進行適量運動

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