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抗疫設施｜北大嶼山感染控制中心釋出　明年第一季興建亞博館第二期

社會

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

於去年11月轉為備用狀態的北大嶼山醫院香港感染控制中心的用地將會釋出，以便機管局啓動亞洲國際博覽館的擴建工作。

為貫徹善用中央援建設施的原則，政府會將上述用地的設施有序轉移至其他合適地方重組再用。中心內的醫療儀器、配套設備、家具和消耗品會分配予醫院管理局轄下各醫院聯網的公立醫院繼續使用、中心內的機電設備分批於本港的醫院及醫療設施重用、以「組裝合成」建築法建造的隔離病房單元，會在政府及公營機構工程項目工地用作工地辦公室、員工休息室、物料儲存室等。

中心內的醫療儀器、配套設備、家具和消耗品將於短期內開始轉移，機電設備及隔離病房單元會挪開重用，以配合預計明年第一季進行的亞博館二期建造工程。

自2021年2月啓用以來，中心在第五波疫情期間，最高峰時共有超過650名病人同時於中心接受治療。隨着疫情減退，本港自2023年初開始逐步復常，為充分利用中心的隔離設施，醫院管理局曾將感染其他高傳染性傳染病的病人安排到中心隔離及接受相應治療，直至2023年11月轉為備用狀態。整段運作期間，中心共接收病人超過20 700人次。

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