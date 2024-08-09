抗疫設施｜北大嶼山感染控制中心釋出　明年首季亞博館第二期擴建動工

發展局今日公布，去年11月轉為備用狀態的北大嶼山醫院香港感染控制中心的用地將會釋出，以便機管局啓動亞洲國際博覽館的擴建工作，預計明年第一季進行建造工程。機管局表示，待相關用地釋出後，亞博館擴建計劃將隨即展開。而亞博館亦指，擴建是爭取巨星演唱會及大型盛事的關鍵。

為貫徹善用中央援建設施的原則，政府會將上述用地的設施有序轉移至其他合適地方重組再用。中心內的醫療儀器、配套設備、家具和消耗品會分配予醫院管理局轄下各醫院聯網的公立醫院繼續使用、中心內的機電設備分批於本港的醫院及醫療設施重用、以「組裝合成」建築法建造的隔離病房單元，會在政府及公營機構工程項目工地用作工地辦公室、員工休息室、物料儲存室等。



中心內的醫療儀器、配套設備、家具和消耗品將於短期內開始轉移，機電設備及隔離病房單元會挪開重用，以配合預計明年第一季進行的亞博館二期建造工程。

疫情至今共接收逾2萬人次病人



自2021年2月啓用以來，中心在第五波疫情期間，最高峰時共有超過650名病人同時於中心接受治療。隨着疫情減退，本港自2023年初開始逐步復常，為充分利用中心的隔離設施，醫院管理局曾將感染其他高傳染性傳染病的病人安排到中心隔離及接受相應治療，直至2023年11月轉為備用狀態。整段運作期間，中心共接收病人超過20,700人次。

機管局表示，歡迎有關安排，亦歡迎政府將港珠澳大橋香港口岸人工島社區隔離設施的用地交予機管局，作為支援機場及亞博館營運的後勤用地。

亞博館：擴建是爭取巨星演唱會的關鍵

亞博館亦表示，對即將啟動的二期發展充滿期待，擴建對爭取更多跨國會議、國際展覽、巨星巡迴演唱會及大型文化盛事極為關鍵，進一步推動經濟發展並鞏固香港作為國際大型會議及展覽的首選目的地。

發展局亦公布多個隔離設施的最新去向，河套區南端社區隔離設施今年3完成轉移，該用地的港深創新及科技園第一期首批其中一座大樓，今年4月啟動工程，其餘4座大樓會盡快啟動。另有3座非位於社區隔離設施用地的大樓，預計會於今年底起陸續落成。