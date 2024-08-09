靚媽精明眼｜攝取高糖易致肥胖心血管病　盤點27款「非高糖」紙包飲品

▲ 攝取高糖易致肥胖心血管病，盤點27款「非高糖」紙包飲品。

【紙包飲品／消暑／糖分】夏日炎炎，小朋友都喜歡飲凍飲消暑，不少家庭會儲備大量紙包飲品，但小小一包飲品隨時含有大量糖分，攝取過多糖可能會引致肥胖、蛀牙、代謝綜合症，甚至增加日後患心血管疾病的風險。TOPick早前檢視市面43款紙包飲品，當中有27款為「非高糖」，即睇完整名單！

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紙包飲品｜食安中心拆解高糖定義

根據食物安全中心資料，液體食物中「高糖」、「低糖」及「無糖」的定義如下：

高糖 ：每100毫升超過7.5克糖

低糖 ：每100毫升不超過5克糖

無糖 ：每100毫升不超過0.5克糖

紙包飲品｜27款「非高糖」紙包飲品

TOPick檢視市面43款紙包飲品的營養標籤，比較其含糖量，發現27款飲品每100毫升含糖量不超過7.5克糖，當中亦有部分飲品屬於低糖或無糖。

點擊下圖「非高糖」紙包飲品名單：

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紙包飲品｜攝過多糖影響心血管健康

食物安全中心指出，糖為身體提供能量。進食太多糖可能會攝入過多能量，增加超重和患上肥胖症的風險，以致容易患上心血管疾病、二型糖尿病及某些癌症。此外，經常攝取過量糖分亦會導致蛀牙。

根據世界衛生組織（WHO）建議，每人每天的糖份攝取量應佔每日熱量攝取的10%以下，若能減至5%，則對健康更好。至於2至3歲小童，每天需攝取約1,200卡路里，即約15克（3茶匙） 或以下。

而美國心臟協會（AHA）的專家小組建議，應避免讓2歲以下小童進食「遊離糖」，即所有由製造商、廚師和消費者在食物添加的單糖和雙糖，以及蜜糖、糖漿、果汁和濃縮果汁中天然含有的糖。

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