  • 31°C
香港時間 : 202489日 (五) 19:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼｜攝取高糖易致肥胖心血管病　盤點27款「非高糖」紙包飲品

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

攝取高糖易致肥胖心血管病，盤點27款「非高糖」紙包飲品。

【紙包飲品／消暑／糖分】夏日炎炎，小朋友都喜歡飲凍飲消暑，不少家庭會儲備大量紙包飲品，但小小一包飲品隨時含有大量糖分，攝取過多糖可能會引致肥胖、蛀牙、代謝綜合症，甚至增加日後患心血管疾病的風險。TOPick早前檢視市面43款紙包飲品，當中有27款為「非高糖」，即睇完整名單！

靚媽精明眼｜添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎　105款安全雪糕雪條名單一覽

最新影片：

TOPick一分鐘
靚媽精明眼｜《LDK》測試18款防曬霜最平$30　冠軍平靚正成分溫和+防曬力強

紙包飲品｜食安中心拆解高糖定義

根據食物安全中心資料，液體食物中「高糖」、「低糖」及「無糖」的定義如下：

高糖 ：每100毫升超過7.5克糖

低糖 ：每100毫升不超過5克糖

無糖 ：每100毫升不超過0.5克糖

 

紙包飲品｜27款「非高糖」紙包飲品

TOPick檢視市面43款紙包飲品的營養標籤，比較其含糖量，發現27款飲品每100毫升含糖量不超過7.5克糖，當中亦有部分飲品屬於低糖或無糖。

點擊下圖「非高糖」紙包飲品名單：

點擊圖片放大
+25
+24

紙包飲品｜攝過多糖影響心血管健康

食物安全中心指出，糖為身體提供能量。進食太多糖可能會攝入過多能量，增加超重和患上肥胖症的風險，以致容易患上心血管疾病、二型糖尿病及某些癌症。此外，經常攝取過量糖分亦會導致蛀牙。

根據世界衛生組織（WHO）建議，每人每天的糖份攝取量應佔每日熱量攝取的10%以下，若能減至5%，則對健康更好。至於2至3歲小童，每天需攝取約1,200卡路里，即約15克（3茶匙） 或以下。

而美國心臟協會（AHA）的專家小組建議，應避免讓2歲以下小童進食「遊離糖」，即所有由製造商、廚師和消費者在食物添加的單糖和雙糖，以及蜜糖、糖漿、果汁和濃縮果汁中天然含有的糖。

糖衣陷阱｜台灣追蹤研究嬰幼兒1歲開始吃甜食 3歲時語言能力會惡化

兒童健康丨小朋友吃糖果會影響情緒？　營養師拆解迷思推介健康茶點選擇

早餐陷阱︱早餐食麵包糖分高易肥　專家推介3類食物提升兒童專注記憶力

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

靚媽精明眼｜添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎　105款安全雪糕雪條名單一覽
13:46 2024/06/14
靚媽精明眼｜添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎　105款安全雪糕雪條名單一覽
靚媽精明眼｜一粒燒賣含N種邪惡添加劑　可增患心血管病風險＋影響智力【附燒賣添加劑比併】
20:13 2024/06/20
靚媽精明眼｜一粒燒賣含N種邪惡添加劑　可增患心血管病風險＋影響智力【附燒賣添加劑比併】
靚媽精明眼｜日本雜誌實測26款手提風扇　呢款人氣牌子奪冠夠涼兼寧靜
16:13 2024/07/05
靚媽精明眼｜日本雜誌實測26款手提風扇　呢款人氣牌子奪冠夠涼兼寧靜
靚媽精明眼｜台灣消基會檢測行李箱4成不合格　推介6款高性價比耐用名單
19:14 2024/08/02
靚媽精明眼｜台灣消基會檢測行李箱4成不合格　推介6款高性價比耐用名單
靚媽精明眼｜消委會真人測試25款驅蚊劑　9款獲5星滿分安全有效名單
19:08 2024/07/10
靚媽精明眼｜消委會真人測試25款驅蚊劑　9款獲5星滿分安全有效名單
靚媽精明眼｜《LDK》測試18款防曬霜最平$30　冠軍平靚正成分溫和+防曬力強
19:47 2024/07/24
靚媽精明眼｜《LDK》測試18款防曬霜最平$30　冠軍平靚正成分溫和+防曬力強

你可能感興趣

靚媽精明眼｜添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎　105款安全雪糕雪條名單一覽
13:46 2024/06/14
靚媽精明眼｜添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎　105款安全雪糕雪條名單一覽
靚媽精明眼｜一粒燒賣含N種邪惡添加劑　可增患心血管病風險＋影響智力【附燒賣添加劑比併】
20:13 2024/06/20
靚媽精明眼｜一粒燒賣含N種邪惡添加劑　可增患心血管病風險＋影響智力【附燒賣添加劑比併】
靚媽精明眼｜日本雜誌實測26款手提風扇　呢款人氣牌子奪冠夠涼兼寧靜
16:13 2024/07/05
靚媽精明眼｜日本雜誌實測26款手提風扇　呢款人氣牌子奪冠夠涼兼寧靜
兒童健康 糖分 肥胖 蛀牙 果汁

最高瀏覽

巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
鄭中基事件丨鄭中基何慶湘齊玩Q&A答案曖昧　經理人湘湘：唔鍾意啲細過我嘅
鄭中基事件丨鄭中基何慶湘齊玩Q&A答案曖昧　經理人湘湘：唔鍾意啲細過我嘅
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
英國反移民示威｜英國爆13年來最嚴重騷亂　移英港人籲遠離4類高危場所：英國不再安全
英國反移民示威｜英國爆13年來最嚴重騷亂　移英港人籲遠離4類高危場所：英國不再安全
細菌危機丨「超級細菌」襲港致死率達45%　醫生拆解4大感染症狀教2招自保術
細菌危機丨「超級細菌」襲港致死率達45%　醫生拆解4大感染症狀教2招自保術