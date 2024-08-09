獲「港大美女」參觀生產基地　「中國神車」借勢宣傳

▲ 葉劉參觀五菱其中一個位於柳州的生產基地。(Wuling HongKong fb圖片)

中國神車「五菱汽車」在香港的官方社交媒體帳號，以「港大美女（多圖）」為題發文，張貼行會召集人葉淑儀參觀其柳州生產基地相片。

▲ （fb截圖）

五菱汽車在社交媒體指，葉劉在立法會暑期休會期間，不忘率領多個領域的專業人士一同前往廣西考察，參觀五菱其中一個位於柳州的生產基地，感謝葉太促進兩地經貿、文化等領域交流，並令更多人認識五菱的歷史。

葉劉淑儀亦在社交媒體貼上自己在報章的撰文，談及中國神車「五菱汽車」，是如何打造，大談「五菱」的歷史。她說，特區政府現時正致力推動香港再工業化，認為五菱的成功經驗相當值得借鑑，「只有緊貼市場大環境，勇於改變，及時轉型，才能讓香港得以保持自身競爭力，令生意長做長有。」五菱汽車亦在葉劉的帖文留言：「感謝葉太介紹！」

葉劉有「港大美女」之稱，是因為她一向喜歡在社交網站分享個人照，鍾情旗袍打扮的她，中秋、新年大時大節更會大派「福利」，深受網民歡迎，「連登」討論區亦不時有網民出帖轉發，會冠以「港大美女」的稱號。instagram 更有帳號以為名，轉貼葉劉的相和影片。

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