日本地震｜日本宮崎縣7.1級地震　驚人預言漫畫指明年亞洲大災難？

▲ 驚人預言漫畫指明年亞洲大災難？

【日本／地震／宮崎縣／能登／南海海槽地震】日本昨日（8月8日）於香港時間下午3時43分發生7.1級地震，震央位於宮崎縣日向灘對出海域。

日本氣象廳首度發布「南海海槽地震臨時情報」（注意巨大地震）資訊，更兩度發出海嘯警報，約5小時後解除。

日本漫畫《我所看見的未來》預言了具毀滅性的海底大地震，令人感驚訝！

巴黎奧運丨南韓型格女射手金藝智突然痙攣暈倒 即場接受CPR搶救

日本地震｜日本漫畫「神預言」？

漫畫家竜樹諒（たつき諒／Tatsuki Ryo）於1999年出版漫畫《我所看見的未來》，漫畫紀錄Tatsuki所夢到的災難，漫畫內提到的夢境與現實災難發生相差的時間是5的倍數。

在Tatsuki的15個夢境中，已應驗了12.5個，如：某地發生大地震海嘯、英國戴安娜王妃之死、2020年出現病毒。

Tatsuki在1996年3月11日夢到某地發生大地震、海嘯，並在漫畫封面寫下「2011年3月大災難」。在2011年3月11日就日本就發生了311大地震。

至於英國戴安娜王妃之死，Tatsuki是在1992年8月31日夢到戴安娜抱著孩童的相片，而戴安娜是在1997年8月31日因車禍離世，是與Tatsuki的夢相差5年。

在1995年，她又曾夢到2020年全球會出現一種病毒，2020年又的確出現新冠肺炎疫情。她更夢到疫情會在2030年再出現。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

日本地震｜5年後有大地震？

Tatsuki的預言「信不信由你」，但聽起上來的確令人感心慌，她在2022年推出《我所看見的未來》完全版，收錄了新的短篇漫畫、預言：「真正的大災難會在2025年7月到來......規模超越311的真正大災難。」

Tatsuki預言日本、台灣、香港、菲律賓等地區在2025年7月5日的早上5時發生天災，高達40米的海嘯湧向各個陸地，令不同地區的陸地連接起來，十分恐怖！

不過，也有批評指所謂預言根本穿鑿附會，不能相信。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5