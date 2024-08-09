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改善三高｜婦人患三高飲1款湯水　成功降血糖逆轉糖尿病

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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台灣一名78歲女子患三高，按照中醫建議飲1款改良版湯水後成功降血糖及逆轉糖尿病。

【三高／糖尿病／高血糖／高膽固醇／痛風/湯水／中藥食材／田七／何首烏／黑木耳】三高是不少都市人都面對的問題，有台灣中醫師就分享病例，指一名78歲女子因為高血糖、高膽固醇等三高問題求診，之後成功靠飲1種湯水降三高，逆轉病情。

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台灣中醫師胡乃文日前在節目《小宇宙大爆發》中指出，要改善三高問題，除了服用藥物之外，其實亦可以從日常飲食入手。他分享病例，表示曾有一名78歲的女子因為三高問題求診，於是建議對方多喝改良版的四神湯，結果一段時間後糖尿病、高膽固醇和痛風全部得到改善。

到底改良版四神湯有何特別？胡乃文就解釋，原本的四神湯主要包含茯苓、淮山、茨實和蓮子4種中藥食材，之後他因應女子的病情，作出以下2項調整：

  • 淮山有降血糖的功效，因此建議多加一些淮山
  • 多加一些薏仁，有助舒緩因尿酸過多而引起的關節、骨頭痠痛

此外，胡乃文亦指出一般人較常在四神湯內加入豬腸和豬肚，但他就建議可改放排骨、雞骨或雞肉，以降低尿酸增加的機會。上述案例中的女子其後每天喝改良版的四神湯，2年後糖尿病、高膽固醇及痛風基本上完全消失，而她最終亦健康快樂地活到90多歲才離世。

更多相關報道：減肥大作戰｜196磅醫生1年半激減30磅全靠2大減肥原則　無須服藥遠離「三高」

除了四神湯之外，胡乃文亦推介以下3種中藥食材，有助清楚血管中不好的物質，當中包括壞膽固醇、瘀血等。

1. 田七

一般會打成粉狀，每天吃一錢（約3.75克）的分量，有清除血管內壞膽固醇、瘀血的功效。此外，田七的葉子亦可以當作一般蔬菜炒來吃。

2. 何首烏

可做成何首烏雞，或加入四物湯（熟地黃、白芍、當歸和川芎）一同烹飪，有助清楚血管中不好的物質。但須注意吃何首烏的同時不能吃白蘿蔔，否則會抵消其作用，並且建議在吃的時候最好使用木製餐具。

3. 黑木耳

黑木耳有助清除血管中的瘀血及油，亦含有豐富的膠質，有助增加膠原蛋白

同場加映：4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症甚至敗血症休克：

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糖尿病8大症狀

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8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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