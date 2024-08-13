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2024廚房裝修攻略  留意廚櫃4大「防伏」貼士

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發布時間： 5 小時前

最後更新： 5 小時前

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熱門 元奎 巴黎奧運 法證先鋒VI 藥物百科 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

廚房是每一個家庭的核心，其裝修設計牽涉風火水電煤，如果廚房設備出現問題，要「執手尾」將令屋主十分困擾。消委會表示，過去7年接獲逾1,200宗有關家居裝修服務的投訴，涉及金額高達2.7億元。廚房通常是花費最多的地方，但「中伏位」亦可以好多，宜留意以下4個裝修小貼士！

廚房裝修貼士1：選擇防潮門板

香港天氣潮濕，廚櫃更是容易被濕氣入侵的重災區，門板一旦受潮便會容易發生彎曲和爆開的情況，不美觀之餘，最怕是發霉而要更換！所以選擇櫃身板材時要格外留心，建議採用七層夾板並封邊，在櫃門雙面貼上膠板，這樣防潮效果更佳，回南天都不用擔心！

廚櫃要選用優質板材，建議採用七層夾板及櫃門兩邊貼上膠板封邊。

廚房裝修貼士2：門鉸路軌要識揀

安裝廚櫃，一定要裝好門鉸及路軌，如果安裝不當，或選用了品質不佳的產品，經過一段時間之後就會容易鬆脫甚至斷裂，即使稍微用力打開櫃門，也有機會移位。 因此，建議選擇優質的門鉸及擁有內置緩衝功能的路軌，這樣可以確保櫃門能夠順暢地開關，減低碰撞櫃體的機會，減少噪音，提高安全性亦更耐用。

在選擇廚櫃時要留意五金配件，如:門鉸及路軌是否可以順暢開關。

廚房裝修貼士3：選用安全E1或以上級別的板材

提到裝修，很多人都會擔心甲醛超標，尤其曾有報道指無良商家以低甲醛板材為噱頭來欺騙消費者，實際上卻使用了含甲醛量較高的板材。因此，建議在訂製廚櫃時，務必選擇符合E1或以上級別的品牌及物料，因為這種板材甲醛合乎歐洲標準，不僅能有效抗菌防霉防水，而且也不會產生異味，容易清潔保養。

訂造廚櫃時應選用E1或以上級別的板材，可抗菌防霉防水，安全健康。

廚房裝修貼士4：選擇可提供客戶及保養服務的品牌

不少屋主在裝修後發現非常多問題，包括廚櫃地腳線高低不平、抽屜開關不順、零件鬆脫等，告知裝修師傅後，卻因各種理由而沒有完成執漏，到最後過了保養期無法追討，甚至需支付更多重新改造。因此，謹記裝修應找信譽良好，能夠提供完善客戶及售後保養服務的品牌，以保障自己。

TGC爐具及廚櫃一站式裝修服務  打造完美廚房

作為精明的消費者，價錢絕非裝修時唯一考慮因素。想避免中伏受騙，建議選擇有優良信譽的裝修公司及廚櫃品牌。

煤氣企業新推出的TGC廚櫃選用優質板材和五金配件，結合優質煤氣爐具，讓你實現一站式煤氣入廚生活。除此之外，TGC的專業團隊，可提供從諮詢、上門度尺、設計、訂造到安裝等一條龍服務，度身訂造每個廚房，讓你無憂無慮地打造最合心意的廚房。

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（特約）

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