巴黎奧運丨南韓冷面槍手金藝智記者會上突全身抽搐CPR急救　暈倒入院原因曝光【附12個過勞症狀】

【巴黎奧運／奧運會／奧運選手／射擊／女子射擊／金藝智／銀牌／南韓／過勞／昏厥】南韓女射擊選手金藝智（Kim Yeji）於7月28日在10公尺空氣手槍項目成功奪得奧運銀牌，她憑藉冷酷外形而聲名大噪。金藝智早前已回到韓國，今早（9日）出席記者會時卻突然昏厥暈倒，及後經心肺復甦（CPR）搶救後恢復意識。教練推測，或與1個原因有關。

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金藝智於記者會上痙攣暈倒

綜合外媒報道，金藝智今個星期初回到韓國，今早（9日）在全北一個射擊練習場出席記者會，然而她在會上突然抽搐暈倒，在現場接受緊急措施，經心肺復甦（CPR）搶救約10分鐘後恢復意識，隨即被送往醫院接受檢查，記者會因故取消。

金藝智的教練其後受訪表示，金藝智本身沒有任何慢性疾病，而今次亦是她首次發生狀況，他推測：

可能是因7月中開始行程緊湊，疲勞累積加上現場來了很多媒體記者導致情緒緊張所致。

據悉，南韓當局亦推測金藝智因為連月訓練，太過操勞造成過勞，未來會持續觀察其狀況。

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12個過勞症狀

台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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金藝智被網民封為「殺手媽媽」

今年31歲金藝智在奧運賽上戴鴨舌帽、冷酷專注開槍的神情爆紅，型到核爆，被網民封為「殺手媽媽」。她有個6歲女兒，因此金藝智在比賽時，腰間掛著的小象公仔，其實就是來自她的女兒，金藝智曾受訪解釋，掛著小象公仔，就像把女兒帶在身邊。

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