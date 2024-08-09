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東張西望何伯丨何太開直播再罵何伯蠢　用粗口狂罵自稱被黑粉惡意中傷

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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何太狂罵黑粉喎！

何伯與何太因亮相TVB《東張西望》而成名，一舉一動也受到網民關注。不過近日二人似乎恩愛不再，何太更不時在直播期間大罵何伯。

東張西望何伯丨「新何太」狂鬧丈夫蠢嗌要離婚　何伯膠紙封咀哭泣寫遺書

疑虐待何伯

日前何太開直播時更見疑虐待何伯，皆因當時何伯坐在太太旁邊，可是嘴巴卻被封箱膠紙封住，何太更在直播表示：「如果自己有錢會送老公去老人院」，更稱自己受何伯連累而被「黑粉」纏上。

她再抱怨何伯稱：「即係同我結婚咁耐啦，冇一件事係帶畀我好事㗎喎，我真係好頭痛！啲蠢人我真係無法一齊，教又教咁多，話又話咁多。」

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用粗口狂罵黑粉

之後，他們再在公園開直播，何伯不停為何太撥扇，可見對太太關懷備至。期間，何太提到有不少人做直播能賺大錢，更炫耀自己在抖音的粉絲群已經有4.9萬人數（現時已有5萬）。

她再大罵被黑粉惡意中傷：「如果唔係畀你哋啲黑粉喺度惡搞我，我都真係好出名，全中國都識得我哋，有華人嘅地區都識。」

何太續以粗口大罵他們卑鄙﹑無人性：「 黑粉會有惡報，禽獸不如，畜生都有用處，（黑粉）真係冇X用！我幾萬粉絲，呢啲就係我嘅財富，X你個街，黑粉，衰X黑粉！我畀你呢班X街搞到我冇收入。」

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大鬧何伯蠢

由於天氣炎熱，何太叫何伯多喝水，當何伯扭開水樽時，何太突然大鬧何伯：「扭個死人蓋都發出咁嘅聲音，你係咪又想我鬧你啊？！邊個叫你扭得太實，所以人蠢咪咁樣囉！」

何太又表示要買手提電腦開YouTube直播收取盈利，更指絕不會向黑粉低頭，會一直做直播。

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