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麥當勞｜早餐McGriddles 原來全天候都食得　楓糖班戟漢堡做晚餐攻略

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發布時間： 1 小時前

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熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

麥當勞早餐McGriddles 全天候都食得，楓糖班戟漢堡做晚餐攻略。

【麥當勞／豬柳蛋／楓糖班戟漢堡／foodpanda／McGriddles】

麥當勞楓糖班戟漢堡McGriddles，已經在早市有售。如果在下午、夜晚口痕想食，做下午茶或者宵夜，原來都有辦法，即日起至8月11日有一招可以全天候24小時買到McGriddles。

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foodpanda 已推出限定優惠，即日起至8月11日，全天候24時供應McGriddles，落單叫McGriddles 更會送多一份小食。

以最新app參考價錢為例，楓糖班戟豬柳蛋漢堡McGriddles，跟薯餅、粟米（送小食）、可樂，一份套餐售54元，連同基本運費、平台費等埋單約75.3元。

如以門市餐廳套餐價36.5元計算，foodpanda 叫餐雖然方便，但價錢也翻倍。不過附送一份小食，可揀薯餅、藍莓乳酪、粟米杯其中一份。

而如果foodpanda平台叫McGriddles 滿100元（不包平台費、運費等），可折減20元。

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