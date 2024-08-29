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活動花絮｜TOPick暑假職業「特工」體驗做主播+控制室工作人員+太空人+外科醫生【多相】

育兒資訊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 陳曉華 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

小朋友大個想投身邊一個行業？TOPick今個暑假舉辦職業「特工」體驗！讓小朋友一次過體驗3個職業，包括新聞主播+控制室工作人員、太空人以及外科醫生!

一齊睇睇8月4日上午場的活動花絮相片啦!

做新聞主播及控制室人員緊張又刺激

小朋友齊齊做新聞主播，首先學習出鏡時的注意事項，了解直播室及控制室環境，然後再細讀稿件，務求出鏡時讀得流暢、咬字清晰。

每位小朋友都要獨自播報一段至少1分鐘的新聞，有些報讀天氣、有些報讀奧運港隊奪金新聞。為了在鏡頭前展示最佳狀態，原本活潑好動的小朋友，都瞬間緊張及認真起來。一坐上直播台，大家都馬上挺起胸膛報新聞，第一次面對直播鏡頭的大家都勇氣可嘉! 膽量與自信up! 同時，報新聞的影片亦會即時直播，好讓其他小主播共同收看。

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另外，節目的成功當然亦不少得幕後功臣 - 控制室工作人員，小朋友需要分別擔任不同崗位，好讓節目順利完成。大家會於真正的直播室，了解到幕後人員的工作內容，並實際操作控制室器材，與新聞主播互相配合，完成節目。

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不少小朋友體驗後都表示做主播時十分緊張，感覺新奇，最後順利報新聞後都覺得好玩又刺激。亦有不少小朋友認為控制室人員的工作很真實，透過咪高峰與新聞主播互相對話及配合，非常好玩!

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每位小主播新聞片段即睇 -->【點此觀看】

太空人執行「太空任務」

各位小朋友身穿航天服，於「太空站」進行一系列活動。首先，大家會學習發射火箭、太空、月球環境知識，認識太空人的日常工作內容，以及太空人會遇上的困難。

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其後大家被委託執行一項「太空任務」，分工合作於「月球」尋找「真正的隕石」。

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身為太空人，體能亦是關鍵，各位太空人均接受了體能訓練! 練好強健體魄!

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外科醫生齊齊做手術

穿上手術服的各位小小外科醫生，當天需要齊齊進行「胃部切除手術」。

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首先聽主診醫生講解，認識人體各個內臟器官，然後再使用醫療器材，為「病人」進行「手術」。

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各位小醫生都十分精靈，很快就上手，做手術完全無難度啦!

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活動好評如潮: 小朋友自主學習、建立自信；探索不同職業

小朋友覺得好開心, 在太空人裡, 可以看影片, 和用徵測器找真貴的隕石, 還喜歡太空慢步的環節. 還喜歡當外科醫生, 可以幫病人做手術, 這個體驗, 很新奇. 當新聞主播令仔仔熱血沸騰, 很有成功感, 成就夢想第一步.

家長及小朋友: 知道要報新聞，所以會自主學習自動自覺去學習中文字背稿

小朋友從活動室走出來的時候已經表現得雀躍萬分，及後表示最開心可以嘗試做太空人的感覺。另外，她還說在做報新聞報導員時非常緊張，感到自己雙手在震呢～這真是一個對小朋友很好的體驗哦，真的很感謝工作人員的照顧及安排，玩得非常開心呢～

小朋友分享很喜歡小主播環節 面對鏡頭有自信地演講係一個很好嘅體驗

小朋友最喜歡做主播，因為可以真實體驗控制室環境，體驗控制室內不同崗位的工作，感覺很真實！

太空人最好玩！扮外科醫生時那些內臟嚇了我一大跳。最後扮小主播時感覺很緊張。不過，我都玩很很開心。感謝您們的安排 ：）

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