  • 31°C
香港時間 : 202489日 (五) 19:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施政報告｜鄉議局倡放寬鄉郊民宿及食肆發牌制度　拆牆鬆綁推動北都發展低空經濟

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

鄉議局今日與行政長官李家超會面。(劉業強fb圖片)

《施政報告》正進行公眾諮詢，新界鄉議局今日與行政長官李家超會面，提交建議書。鄉議局建議，政府放寬和簡化鄉郊民宿及食肆發牌制度；推動北都發展低空經濟，在政策法規、基礎建設、低空領域和航道管理等方面及早籌謀，拆牆鬆綁。

TOPick一分鐘
靚媽精明眼｜《LDK》測試18款防曬霜最平$30　冠軍平靚正成分溫和+防曬力強

今年鄉議局以「拆牆鬆綁，釋放潛能，新界無處不旅遊」為主題，就5大範疇包括「無處不旅遊」、「發展新質生產力」、「改善鄉郊民生」、「智慧鄉郊激發動能」及「加強支援鄉事機構」，提出共25項具體建議。

鄉議局建議，政府放寬和簡化鄉郊民宿及食肆發牌制度，提供便捷途徑予鄉民申辦民宿和鄉郊食肆，推動本土經濟及鄉郊旅遊發展。鄉議局指，在香港經營民宿需要遵守與持牌賓館及酒店同樣嚴格的「建築物安全及消防安全規定」；鄉村經營士多或小型食肆向遊客售賣簡單餐飲食品，亦需要根據食環署發牌制度申領各類食肆牌照，村民難以應付繁複申請程序及高昂成本，以致新界鄉村民宿發展一直受到窒礙。

倡與深圳探索開設空中的士航線連接兩地可行性

低空經濟方面，鄉議局建議，特區政府必須以前瞻性思維推動北都發展低空經濟，在政策法規、基礎建設、低空領域和航道管理等方面及早籌謀，拆牆鬆綁；尤其在發展eVTOL等大型無人機產業方面，特區政府應主動與深圳市政府聯繫和商討，探索開設空中的士航線連接兩地的可行性，在北部都會區的綜合交通樞紐預留位置，興建空中的士起降點，配合區內未來多條鐵路和道路基建連接市區，促進兩地人流和物流往來。

特區政府提出在北都發展「藍綠康樂旅遊生態圈」，將香港紅花嶺、蓮麻坑、沙頭角，以及印洲塘一帶的自然風光，與深圳市鹽田區和梧桐山風景區緊密扣連，打造貫穿兩地的生態廊道。鄉議局建議，特區政府廣泛應用eVTOL技術推動當區生態旅遊發展，包括與深圳市商討設立空中觀光的士航線等，帶動兩地旅遊業發展，促進「雙城三圈」的建設。

倡南澳一地兩檢

鄉議局建議特區政府積極與深圳當局磋商，研究於大鵬新區的南澳碼頭建設一地兩檢口岸，內地旅客入境香港即可登船通往各個碼頭，直接抵達吉澳、鴨洲、東平洲、塔門、甚至南大嶼山等地，配合港深「大鵬灣／印洲塘生態康樂旅遊圈」建設。

村屋僭建冀探討清拆以外解決方法

新界僭建問題方面，鄉議局認為，村屋僭建屬歷史遺留問題，建議發展局與鄉議局重啟僭建理順工作小組，探討清拆以外的解決方法，例如容許村民為僭建部分補地價，政府在達成共識之前暫緩執行清拆令，本着以民為本的精神去妥善理順有關問題。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

施政報告｜勞聯倡資助2萬名旅客免費參加深度遊建口碑　吳傑莊冀建中國航天科技主題樂園
17:40 2024/07/26
施政報告｜勞聯倡資助2萬名旅客免費參加深度遊建口碑　吳傑莊冀建中國航天科技主題樂園
施政報告｜尚海龍倡推「搶人才2.0」　楊永杰提議發展「粉絲經濟」
16:23 2024/07/24
施政報告｜尚海龍倡推「搶人才2.0」　楊永杰提議發展「粉絲經濟」
施政報告｜新思維倡重啟政改　狄志遠︰經濟及民主發展是相輔相成
17:24 2024/07/24
施政報告｜新思維倡重啟政改　狄志遠︰經濟及民主發展是相輔相成

你可能感興趣

施政報告｜勞聯倡資助2萬名旅客免費參加深度遊建口碑　吳傑莊冀建中國航天科技主題樂園
17:40 2024/07/26
施政報告｜勞聯倡資助2萬名旅客免費參加深度遊建口碑　吳傑莊冀建中國航天科技主題樂園
施政報告｜尚海龍倡推「搶人才2.0」　楊永杰提議發展「粉絲經濟」
16:23 2024/07/24
施政報告｜尚海龍倡推「搶人才2.0」　楊永杰提議發展「粉絲經濟」
施政報告｜新思維倡重啟政改　狄志遠︰經濟及民主發展是相輔相成
17:24 2024/07/24
施政報告｜新思維倡重啟政改　狄志遠︰經濟及民主發展是相輔相成
政治 香港 鐵路 運輸 發展局 深圳 李家超 一地兩檢 施政報告

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
鄭中基事件丨鄭中基何慶湘齊玩Q&A答案曖昧　經理人湘湘：唔鍾意啲細過我嘅
鄭中基事件丨鄭中基何慶湘齊玩Q&A答案曖昧　經理人湘湘：唔鍾意啲細過我嘅
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
英國反移民示威｜英國爆13年來最嚴重騷亂　移英港人籲遠離4類高危場所：英國不再安全
英國反移民示威｜英國爆13年來最嚴重騷亂　移英港人籲遠離4類高危場所：英國不再安全
細菌危機丨「超級細菌」襲港致死率達45%　醫生拆解4大感染症狀教2招自保術
細菌危機丨「超級細菌」襲港致死率達45%　醫生拆解4大感染症狀教2招自保術