施政報告｜鄉議局倡放寬鄉郊民宿及食肆發牌制度　拆牆鬆綁推動北都發展低空經濟

▲ 鄉議局今日與行政長官李家超會面。(劉業強fb圖片)

《施政報告》正進行公眾諮詢，新界鄉議局今日與行政長官李家超會面，提交建議書。鄉議局建議，政府放寬和簡化鄉郊民宿及食肆發牌制度；推動北都發展低空經濟，在政策法規、基礎建設、低空領域和航道管理等方面及早籌謀，拆牆鬆綁。

今年鄉議局以「拆牆鬆綁，釋放潛能，新界無處不旅遊」為主題，就5大範疇包括「無處不旅遊」、「發展新質生產力」、「改善鄉郊民生」、「智慧鄉郊激發動能」及「加強支援鄉事機構」，提出共25項具體建議。

鄉議局建議，政府放寬和簡化鄉郊民宿及食肆發牌制度，提供便捷途徑予鄉民申辦民宿和鄉郊食肆，推動本土經濟及鄉郊旅遊發展。鄉議局指，在香港經營民宿需要遵守與持牌賓館及酒店同樣嚴格的「建築物安全及消防安全規定」；鄉村經營士多或小型食肆向遊客售賣簡單餐飲食品，亦需要根據食環署發牌制度申領各類食肆牌照，村民難以應付繁複申請程序及高昂成本，以致新界鄉村民宿發展一直受到窒礙。

倡與深圳探索開設空中的士航線連接兩地可行性

低空經濟方面，鄉議局建議，特區政府必須以前瞻性思維推動北都發展低空經濟，在政策法規、基礎建設、低空領域和航道管理等方面及早籌謀，拆牆鬆綁；尤其在發展eVTOL等大型無人機產業方面，特區政府應主動與深圳市政府聯繫和商討，探索開設空中的士航線連接兩地的可行性，在北部都會區的綜合交通樞紐預留位置，興建空中的士起降點，配合區內未來多條鐵路和道路基建連接市區，促進兩地人流和物流往來。

特區政府提出在北都發展「藍綠康樂旅遊生態圈」，將香港紅花嶺、蓮麻坑、沙頭角，以及印洲塘一帶的自然風光，與深圳市鹽田區和梧桐山風景區緊密扣連，打造貫穿兩地的生態廊道。鄉議局建議，特區政府廣泛應用eVTOL技術推動當區生態旅遊發展，包括與深圳市商討設立空中觀光的士航線等，帶動兩地旅遊業發展，促進「雙城三圈」的建設。

倡南澳一地兩檢

鄉議局建議特區政府積極與深圳當局磋商，研究於大鵬新區的南澳碼頭建設一地兩檢口岸，內地旅客入境香港即可登船通往各個碼頭，直接抵達吉澳、鴨洲、東平洲、塔門、甚至南大嶼山等地，配合港深「大鵬灣／印洲塘生態康樂旅遊圈」建設。

村屋僭建冀探討清拆以外解決方法

新界僭建問題方面，鄉議局認為，村屋僭建屬歷史遺留問題，建議發展局與鄉議局重啟僭建理順工作小組，探討清拆以外的解決方法，例如容許村民為僭建部分補地價，政府在達成共識之前暫緩執行清拆令，本着以民為本的精神去妥善理順有關問題。

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