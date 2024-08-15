  • 27°C
香港時間 : 2024815日 (四) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食攻略︱婦人半夜常扎醒疑「被鬼壓」　醫生推薦吃1種食物改善症狀

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

婦人半夜常扎醒疑「被鬼壓」，醫生推薦吃1種食物改善症狀。

【胃酸倒流／胃病／撞鬼／鬼月／醫院／鬧鬼】農曆7月鬼門關大開，坊間有傳不少鬧鬼地點，當中醫院是不少鬼故的取材地。台灣一名婦人因為丈夫入院，而住進醫院照顧丈夫，連日來半夜時分經常會無端扎醒，胸口感到鬱悶，懷疑自己被鬼壓。後來她將症狀告知醫生，才揭發另有原因！

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜血小板急跌恐患「紫斑症」？醫生拆解發病成因+4大治療方法

半夜扎醒以為撞鬼

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在當地健康節目《健康好生活》中分享病例，指一名60多歲婦人因為丈夫入院而暫住醫院以便照顧他。婦人發現每晚睡到凌晨2、3時就好像被壓著呼吸，喘不過氣而醒來。醒來後仍感到胸悶，故每次都會到護士站問護士拿杯水喝，大概坐半個小時緩解胸悶不適。一臉愁容的婦人將連日來的不適告知錢醫生，懷疑自己在醫院撞鬼「被鬼壓」。醫生聽畢，遂告訴她想太多，胸悶不適與神鬼之說無關，反而是胃酸倒流所致。

醫揭胃酸倒流致胸悶

他解釋，通常睡到半夜，胃酸會因為睡姿而逆流上食道，產生胸悶的感覺。而並非每個人胃酸倒流都會倒流到喉嚨，尤其是當人躺下睡覺的時候，胃部尚未完全消化的食物會倒流，有可能會導致呼吸不順，與「被鬼壓」的感覺相似。

淮山護胃3大功效

錢醫生指出，有胃酸倒流問題的人士要注意飲食，例如少喝咖啡、酒精、辛辣等刺激性食物，亦要避免甜食或油膩食物。他亦建議可以多吃淮山，指淮山又稱「天然腸胃藥」，裡面有3大營養素能夠達到紓緩胃不適的症狀。

  • 1. 山藥皂苷：預防消炎止痛藥所造成的胃潰瘍
  • 2. 山藥黏多醣：保護胃部，可促進膠原蛋白合成
  • 3. 尿囊素：保護胃壁，具有抗菌、抗發炎功效

相關文章：胃酸倒流︱胃酸倒流「火燒心」可變食道癌　營養師揭7大傷胃飲食+6大護胃建議

胃痛飲食2宜4忌

本港外科專科醫生劉卓靈醫生接受TOPick訪問時表示，出現胃痛時先要立即停止進食，並避免進食任何刺激性或難消化的食物，也可以喝些溫水或薄荷茶來緩解痛楚。劉醫生建議，清淡、易消化的食物是最好的選擇，飲食宜忌如下：

點擊圖片放大
+7
+6

如出現胃痛情況時，亦可遵從以下3步驟即時止痛：

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

食道癌︱偶爾胃酸倒流不煙不酒 　45歲壯男驚患食道癌
11:41 2024/05/22
食道癌︱偶爾胃酸倒流不煙不酒 　45歲壯男驚患食道癌
食道癌｜公務員長期胃酸倒流 工作忙碌未理會終致食道癌
21:40 2024/07/03
食道癌｜公務員長期胃酸倒流 工作忙碌未理會終致食道癌
胃痛煎熬丨23歲男子受胃酸倒流折磨2年　公開戒口餐單半年瘦22磅卻現1症狀疑似惡化
16:41 2024/07/05
胃痛煎熬丨23歲男子受胃酸倒流折磨2年　公開戒口餐單半年瘦22磅卻現1症狀疑似惡化
KO胃炎｜女子無辣不歡致胃炎胃酸倒流　半年實測養胃大法分享4招不藥而癒
17:57 2024/07/05
KO胃炎｜女子無辣不歡致胃炎胃酸倒流　半年實測養胃大法分享4招不藥而癒
養胃食物︱4大習慣可致胃痛胃脹胃酸倒流　中醫推介養胃食材+按摩健脾和胃
13:45 2024/07/26
養胃食物︱4大習慣可致胃痛胃脹胃酸倒流　中醫推介養胃食材+按摩健脾和胃

你可能感興趣

食道癌︱偶爾胃酸倒流不煙不酒 　45歲壯男驚患食道癌
11:41 2024/05/22
食道癌︱偶爾胃酸倒流不煙不酒 　45歲壯男驚患食道癌
食道癌｜公務員長期胃酸倒流 工作忙碌未理會終致食道癌
21:40 2024/07/03
食道癌｜公務員長期胃酸倒流 工作忙碌未理會終致食道癌
胃痛煎熬丨23歲男子受胃酸倒流折磨2年　公開戒口餐單半年瘦22磅卻現1症狀疑似惡化
16:41 2024/07/05
胃痛煎熬丨23歲男子受胃酸倒流折磨2年　公開戒口餐單半年瘦22磅卻現1症狀疑似惡化
健康問題 健康養生 公立醫院 醫生 台灣 胃痛

最高瀏覽

東張西望︱港媽託女兒存款3萬變3千　被《東張》揭真相後回應神反轉
東張西望︱港媽託女兒存款3萬變3千　被《東張》揭真相後回應神反轉
大家樂｜下午茶震撼優惠　炸雞髀＋汽水外賣套餐$20
大家樂｜下午茶震撼優惠　炸雞髀＋汽水外賣套餐$20
飲食攻略｜30多歲女血脂體脂超標　靠1食物取代白飯一年激減44磅降三高減心血管病
飲食攻略｜30多歲女血脂體脂超標　靠1食物取代白飯一年激減44磅降三高減心血管病
東張西望丨櫃員機入3萬得3千存款事件水落石出　抽絲剝繭發現有人監守自盜？
東張西望丨櫃員機入3萬得3千存款事件水落石出　抽絲剝繭發現有人監守自盜？
明星修身丨毛舜筠分享不致肥飲食竅門　每日堅持一個小習慣輕鬆減肚腩
明星修身丨毛舜筠分享不致肥飲食竅門　每日堅持一個小習慣輕鬆減肚腩