飲食攻略︱婦人半夜常扎醒疑「被鬼壓」　醫生推薦吃1種食物改善症狀

▲ 婦人半夜常扎醒疑「被鬼壓」，醫生推薦吃1種食物改善症狀。

【胃酸倒流／胃病／撞鬼／鬼月／醫院／鬧鬼】農曆7月鬼門關大開，坊間有傳不少鬧鬼地點，當中醫院是不少鬼故的取材地。台灣一名婦人因為丈夫入院，而住進醫院照顧丈夫，連日來半夜時分經常會無端扎醒，胸口感到鬱悶，懷疑自己被鬼壓。後來她將症狀告知醫生，才揭發另有原因！

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半夜扎醒以為撞鬼

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在當地健康節目《健康好生活》中分享病例，指一名60多歲婦人因為丈夫入院而暫住醫院以便照顧他。婦人發現每晚睡到凌晨2、3時就好像被壓著呼吸，喘不過氣而醒來。醒來後仍感到胸悶，故每次都會到護士站問護士拿杯水喝，大概坐半個小時緩解胸悶不適。一臉愁容的婦人將連日來的不適告知錢醫生，懷疑自己在醫院撞鬼「被鬼壓」。醫生聽畢，遂告訴她想太多，胸悶不適與神鬼之說無關，反而是胃酸倒流所致。

醫揭胃酸倒流致胸悶

他解釋，通常睡到半夜，胃酸會因為睡姿而逆流上食道，產生胸悶的感覺。而並非每個人胃酸倒流都會倒流到喉嚨，尤其是當人躺下睡覺的時候，胃部尚未完全消化的食物會倒流，有可能會導致呼吸不順，與「被鬼壓」的感覺相似。

淮山護胃3大功效

錢醫生指出，有胃酸倒流問題的人士要注意飲食，例如少喝咖啡、酒精、辛辣等刺激性食物，亦要避免甜食或油膩食物。他亦建議可以多吃淮山，指淮山又稱「天然腸胃藥」，裡面有3大營養素能夠達到紓緩胃不適的症狀。

1. 山藥皂苷： 預防消炎止痛藥所造成的胃潰瘍

預防消炎止痛藥所造成的胃潰瘍 2. 山藥黏多醣： 保護胃部，可促進膠原蛋白合成

保護胃部，可促進膠原蛋白合成 3. 尿囊素：保護胃壁，具有抗菌、抗發炎功效

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胃痛飲食2宜4忌

本港外科專科醫生劉卓靈醫生接受TOPick訪問時表示，出現胃痛時先要立即停止進食，並避免進食任何刺激性或難消化的食物，也可以喝些溫水或薄荷茶來緩解痛楚。劉醫生建議，清淡、易消化的食物是最好的選擇，飲食宜忌如下：

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如出現胃痛情況時，亦可遵從以下3步驟即時止痛：

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