圈套︱《思‧裂》禮切沙也馬蘭父女檔合作 佐斯夏利演活殺人狂心理

▲ 連環殺手「屠夫」（佐斯夏利 飾）陪女兒懷莉欣賞偶像Lady Raven演唱會，漸意識到整個演唱會都是警方設下的圍捕「圈套」。

印度裔驚慄電影大師禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）繼與二女伊珊娜禮切沙也馬蘭（Ishana Shyamalan）聯手炮製驚慄片《窺探者》（The Watchers）帶來自然界恐怖懸疑氣氛後，相隔兩個月，再聯同大女莎萊克沙也馬蘭（Saleka Shyamalan）以音樂聯乘電影的方式，帶來新作《圈套》（Trap）。

多年未有擔正主角的荷里活男星佐斯夏利（Josh Hartnett）主演，不少影迷被他充滿邪氣的演技所吸引，究竟他會如何演繹禮切沙也馬蘭的詭異世界？

電影講述暖男爸爸古柏（佐斯夏利飾）陪同熱愛追星的女兒懷莉欣賞偶像Lady Raven演唱會。然而，古柏的隱藏身份卻是令人聞風喪膽並遭警方通緝的連環殺手「屠夫」。

▲ 禮切沙也馬蘭特意安排女兒Saleka Shyamalan於戲中飾演歌唱天后Lady Raven，讓女兒在戲中又唱又跳。

過程中他漸漸意識到整個演唱會都是警方為了圍捕自己而設下的天羅地網，頓成甕中之鱉的「屠夫」隨即跟警方鬥智鬥力，在佈滿警力的「圈套」中「屠夫」又能否安然甩身？

兩父女聯手炮製

《圈套》由印度裔驚慄懸疑電影大師禮切沙也馬蘭自編自導。創作意念源於導演跟他的女兒Saleka的對話。

Saleka Shyamalan自少學習古典音樂，多年來參與不少音樂製作。有一次兩人討論音樂和電影話題後，就希望製作一齣音樂電影。

導演想到將音樂與驚慄片互相結合，並得到女兒的支持。兩父女為《圈套》分工合作，導演負責編寫劇本，女兒則負責為電影創作14首原創歌曲，藉此為電影增添氣氛，有助交代角色的內心世界和劇情的變化。

▲ 佐斯夏利在《圈套》中既溫柔又變態的戲份，加上充滿邪氣的演技令不少觀眾感到驚喜。

禮切沙也馬蘭更特意安排女兒Saleka Shyamalan於戲中飾演歌唱天后Lady Raven，讓女兒在戲中自然發揮，做回歌手本業，她更為角色學習了舞台表演編舞，務求在戲中又唱又跳，讓影迷置身於真實的演唱會。

《珍珠港》男星久違主演

電影找來型格男星佐斯夏利飾演好爸爸古柏兼變態殺人狂「屠夫」。現年45歲的佐斯夏利初出道時憑藉一雙電眼大受片商歡迎，曾主演《珍珠港》（Pearl Harbor），《黑鷹15小時》（Black Hawk Down）等經典荷里活鉅作，但由於近年主演的電影成績平平，名氣有所沉寂，鮮有再主演電影。

去年佐斯夏利在《奧本海默》（Oppenheimer）中扮演核科學家歐內斯特羅倫斯，令他重新得到觀眾的注目。

▲ 「屠夫」漸漸意識到演唱會是警方設下的圍捕「圈套」。

睇書了解殺人狂心理

在《圈套》中，佐斯夏利在內是一個爸爸，在外則是一名消防員，他堅負起家庭義務和社會角色的同時，還有很多不為人知的一面。

佐斯夏利接受傳媒訪問時表示自己為角色閱讀很多關於連續殺人狂的書，藉此理解古柏變成變態殺手的可能原因，然後盡力將他成為一個既有趣又活生生的銀幕角色。相信佐斯夏利在《圈套》中既溫柔又變態的戲份，會令不少觀眾感到驚喜。

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