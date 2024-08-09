西九節目巡禮︱RubberBand雷柏熹首合作爵士騷　成員預告新碟方向

▲ RubberBand 將為雷柏熹（左二）構思充滿香港元素的爵士音樂會。(梁偉榮攝）

西九文化區日前公布「西九演藝呈獻2024至2025」節目巡禮，由即日起至2025年6月，西九將推出4個大型旗艦表演藝術節、重量級演出以及連串創新實驗作品，匯聚本地、內地及海外的知名及新晉藝術家和藝術團體，上演合共50多個節目、超過600場活動，涵蓋戲曲、音樂、劇場、舞蹈、教育及拓展等多個範疇。

著名音樂人雷柏熹（Patrick Lui）亦夥同本地流行樂隊RubberBand現身分享。

▲ 雷柏熹、李駿銚及龍小飛於西九表演藝術季傳媒活動上，演繹 RubberBand 的《每道微小》爵士改編版。

在多個預告的節目中，《自由爵士音樂節》是樂迷每年秋季最期待的節目。今年踏入第六屆，一連4日的音樂節（由10月24至27日）演出陣容鼎盛，來自海外的頂尖樂手包括：美國爵士樂巨匠Herbie Hancock、格林美獎得主Antonio Sanchez；10歲被發掘，現年21歲的印尼爵士鋼琴家Joey Alexander等。

樂隊RubberBand就會首度與雷柏熹為《自由爵士音樂節》共同構思演出，雷柏熹將以爵士大樂團形式，精心重編多首RubberBand的歌曲及香港電影音樂，擦出爵士樂結合廣東歌的新火花。

爵士樂歷史悠久

Patrick預告今次的演出主題跟香港電影有關。「無論是主題曲或一些配樂元素都會運用，RubberBand每次開騷都會說『我哋係嚟自香港嘅RubberBand！』，而我則是來自香港的爵士樂手，今次的Jazz Festival有很多來自不同地方的樂隊，故除了玩音樂外，都想找一些代表香港的音樂。香港電影很多都是國際知名，希望可以將這些音樂改編為Jazz帶給大家。」

泥鯭笑指：「爵士大樂隊就一定是最少13人（樂手人數），由Patrick負責Line up。我們則會邀請阿正（馮庭正）過來，並擔任嘉賓。」

▲ 西九文化區表演藝術處代表及嘉賓出席西九文化區 2024 至2025 年度表演藝術季傳媒簡報會。

談到香港電影的影響力，泥鯭直言：「影響很大呀！我們都是看港產片成長，以前流行租帶，小時候會經常租港產片看。以前不會常常看外國電影，可能英文不是太好，（6號：現在呢？）現在更差。香港電影真的很出色，不知不覺給了很多養份予我們，就算現在是在做音樂，但我們的血液裏留有很多關於香港電影的事。」

《自由爵士音樂節》今年踏入第六屆，將會一年4日為樂迷送上不同的演出，Patrick認為：「爵士樂在香港始終不及美國或日本那麼受歡迎，可能爵士樂在大家心目中都是在酒吧內會聽到的音樂（6號：或者是Sexophone）以為是某種樂器就代表了爵士樂。」

「其實Jazz都差不多百多年歷史，有很多不同風格，亦可在不同地方聽到，是很闊的。希望將不同的Jazz帶入來給大家聽，其實很多人都在努力推廣爵士樂，譬如西九，或有班年輕人叫翻騰三周半會參加類似的Jazz Festival，會舉辦很多不同的節日或做更多show告訴大家，Jazz的可能性其實是很靈活。」

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新碟或明年面世

除了自己的演出外，成員阿偉亦有留意其他演出者。「正正在我們完show後的一天，Herbie Hancock會來香港。我小時候會看他的影碟，那時候還未有YouTube，已會不停地去看他的演奏，有些還珍藏至今。當然現在觀看他的演出變得很方便，可以上網看。今次真的有機會看live，自己便好很期待，因為他在我小時候已經是一個公認的爵士巨匠，真的是一個很難得的機會。」

RubberBand正忙於籌備下一張唱片，泥鯭透露：「今年初推出了『J碟』，我們正忙於製作以K為碟名的新專輯，預計會製作至年尾，所以『K碟』問世可能都是明年的事。我們今次就在外地錄音，想一次過在錄音室內錄好。」

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