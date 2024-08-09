  • 31°C
香港時間 : 202489日 (五) 19:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

西九節目巡禮︱RubberBand雷柏熹首合作爵士騷　成員預告新碟方向

娛樂

撰文： 梁樂欣

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

RubberBand 將為雷柏熹（左二）構思充滿香港元素的爵士音樂會。(梁偉榮攝）

西九文化區日前公布「西九演藝呈獻2024至2025」節目巡禮，由即日起至2025年6月，西九將推出4個大型旗艦表演藝術節、重量級演出以及連串創新實驗作品，匯聚本地、內地及海外的知名及新晉藝術家和藝術團體，上演合共50多個節目、超過600場活動，涵蓋戲曲、音樂、劇場、舞蹈、教育及拓展等多個範疇。

著名音樂人雷柏熹（Patrick Lui）亦夥同本地流行樂隊RubberBand現身分享。

雷柏熹、李駿銚及龍小飛於西九表演藝術季傳媒活動上，演繹 RubberBand 的《每道微小》爵士改編版。

在多個預告的節目中，《自由爵士音樂節》是樂迷每年秋季最期待的節目。今年踏入第六屆，一連4日的音樂節（由10月24至27日）演出陣容鼎盛，來自海外的頂尖樂手包括：美國爵士樂巨匠Herbie Hancock、格林美獎得主Antonio Sanchez；10歲被發掘，現年21歲的印尼爵士鋼琴家Joey Alexander等。

樂隊RubberBand就會首度與雷柏熹為《自由爵士音樂節》共同構思演出，雷柏熹將以爵士大樂團形式，精心重編多首RubberBand的歌曲及香港電影音樂，擦出爵士樂結合廣東歌的新火花。

爵士樂歷史悠久

Patrick預告今次的演出主題跟香港電影有關。「無論是主題曲或一些配樂元素都會運用，RubberBand每次開騷都會說『我哋係嚟自香港嘅RubberBand！』，而我則是來自香港的爵士樂手，今次的Jazz Festival有很多來自不同地方的樂隊，故除了玩音樂外，都想找一些代表香港的音樂。香港電影很多都是國際知名，希望可以將這些音樂改編為Jazz帶給大家。」

泥鯭笑指：「爵士大樂隊就一定是最少13人（樂手人數），由Patrick負責Line up。我們則會邀請阿正（馮庭正）過來，並擔任嘉賓。」

西九文化區表演藝術處代表及嘉賓出席西九文化區 2024 至2025 年度表演藝術季傳媒簡報會。

談到香港電影的影響力，泥鯭直言：「影響很大呀！我們都是看港產片成長，以前流行租帶，小時候會經常租港產片看。以前不會常常看外國電影，可能英文不是太好，（6號：現在呢？）現在更差。香港電影真的很出色，不知不覺給了很多養份予我們，就算現在是在做音樂，但我們的血液裏留有很多關於香港電影的事。」

《自由爵士音樂節》今年踏入第六屆，將會一年4日為樂迷送上不同的演出，Patrick認為：「爵士樂在香港始終不及美國或日本那麼受歡迎，可能爵士樂在大家心目中都是在酒吧內會聽到的音樂（6號：或者是Sexophone）以為是某種樂器就代表了爵士樂。」

「其實Jazz都差不多百多年歷史，有很多不同風格，亦可在不同地方聽到，是很闊的。希望將不同的Jazz帶入來給大家聽，其實很多人都在努力推廣爵士樂，譬如西九，或有班年輕人叫翻騰三周半會參加類似的Jazz Festival，會舉辦很多不同的節日或做更多show告訴大家，Jazz的可能性其實是很靈活。」

最新影片推介：袁偉豪專訪

專題影片
袁偉豪分享拍攝BB方法

新碟或明年面世

除了自己的演出外，成員阿偉亦有留意其他演出者。「正正在我們完show後的一天，Herbie Hancock會來香港。我小時候會看他的影碟，那時候還未有YouTube，已會不停地去看他的演奏，有些還珍藏至今。當然現在觀看他的演出變得很方便，可以上網看。今次真的有機會看live，自己便好很期待，因為他在我小時候已經是一個公認的爵士巨匠，真的是一個很難得的機會。」

RubberBand正忙於籌備下一張唱片，泥鯭透露：「今年初推出了『J碟』，我們正忙於製作以K為碟名的新專輯，預計會製作至年尾，所以『K碟』問世可能都是明年的事。我們今次就在外地錄音，想一次過在錄音室內錄好。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

MIRROR成員丨姜濤《Every Single Time》舞步難度升級　獲張繼聰作曲馮德倫執導MV加持
11:18 2024/08/08
MIRROR成員丨姜濤《Every Single Time》舞步難度升級　獲張繼聰作曲馮德倫執導MV加持
COLLAR成員丨Marf邀Jeffrey任《TXT or CALL》MV男主角　邱彥筒透露今年音樂發展計劃
12:19 2024/06/18
COLLAR成員丨Marf邀Jeffrey任《TXT or CALL》MV男主角　邱彥筒透露今年音樂發展計劃
MIRROR成員丨李駿傑讀書時被標籤「乸型」而落淚　Jeremy走過低沉期成就強大心臟【有片】
17:17 2024/07/24
MIRROR成員丨李駿傑讀書時被標籤「乸型」而落淚　Jeremy走過低沉期成就強大心臟【有片】

你可能感興趣

MIRROR成員丨姜濤《Every Single Time》舞步難度升級　獲張繼聰作曲馮德倫執導MV加持
11:18 2024/08/08
MIRROR成員丨姜濤《Every Single Time》舞步難度升級　獲張繼聰作曲馮德倫執導MV加持
COLLAR成員丨Marf邀Jeffrey任《TXT or CALL》MV男主角　邱彥筒透露今年音樂發展計劃
12:19 2024/06/18
COLLAR成員丨Marf邀Jeffrey任《TXT or CALL》MV男主角　邱彥筒透露今年音樂發展計劃
MIRROR成員丨李駿傑讀書時被標籤「乸型」而落淚　Jeremy走過低沉期成就強大心臟【有片】
17:17 2024/07/24
MIRROR成員丨李駿傑讀書時被標籤「乸型」而落淚　Jeremy走過低沉期成就強大心臟【有片】
RubberBand 繆浩昌 馮庭正 李兆偉 黎萬宏 樂隊 歌曲 舞蹈 表演藝術 攝影

最高瀏覽

巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
鄭中基事件丨鄭中基何慶湘齊玩Q&A答案曖昧　經理人湘湘：唔鍾意啲細過我嘅
鄭中基事件丨鄭中基何慶湘齊玩Q&A答案曖昧　經理人湘湘：唔鍾意啲細過我嘅
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
巴黎奧運丨捱更抵夜睇奧運　醫生警告恐致6大健康危機增心血管病高血壓風險
英國反移民示威｜英國爆13年來最嚴重騷亂　移英港人籲遠離4類高危場所：英國不再安全
英國反移民示威｜英國爆13年來最嚴重騷亂　移英港人籲遠離4類高危場所：英國不再安全
細菌危機丨「超級細菌」襲港致死率達45%　醫生拆解4大感染症狀教2招自保術
細菌危機丨「超級細菌」襲港致死率達45%　醫生拆解4大感染症狀教2招自保術