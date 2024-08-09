巴黎奧運｜法國女跑手破個人PB　即場向男友求婚成功：不一定男人做主動

▲ Alice Finot在比賽中以8分58.67秒的成績創下個人最佳成績後，便即場向男友求婚。

【巴黎奧運/奧運求婚】參加奧運締造的不只是一個紀錄，更多的是人生的美麗回憶。日前，法國運動員愛麗絲菲諾特（Alice Finot）參加3000公尺障礙賽，在完成比賽後，她做出突破性的舉動——向在場的男朋友求婚成功，雖然她在是項比賽中得不到獎牌，但收獲了一位終身的伴侶、收錄個人生命中最美的畫面之一。

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綜合《Daily Mail》等外媒報導，現年33歲的愛麗絲在比賽中以8分58.67秒的成績拿下第四名，「只是差一點沒有拿到獎牌，我感到很抱歉。但我不後悔任何事。」雖然失落獎項，但是此時間創下了她個人最好的成績，當成功解鎖了一個成就後，愛麗絲打鐵趁熱再拿下另一個人生目標。

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從現場其他人士錄下的影片可見，完成比賽的愛麗絲走到看台邊，把自己身上的一杖印有「Love is in Paris（愛在巴黎）」的別針拿下、然後右膝跪下並舉高別針向台上的三項鐵人選手男友布魯諾（Bruno Martínez Bargiela）求婚。

現場眾人看到後均驚喜地「O晒咀」，不過隨即帶出熱烈的歡呼聲及掌聲，此時的布魯諾用雙手掩面而笑，表現出有些難以置信，但他也很快便與愛麗絲相擁並答應對方的請求，然後愛麗絲便把別針扣在布魯諾的衣領上，象徵為對方戴上求婚戒指，完滿了整個儀式。

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事後，愛麗絲指出一直覺得「9」是自己的幸運數字，而她也與男朋拍拖九年了，對方多年來一直給予自己力量，所以比賽前她告訴自己，如果今次以少於9秒的時間完成賽事，那麼當中的意義便變得十分重大，而最終亦真的突破了自己的最佳成績，從而促使了她向男朋友求婚的這個決定。

對於是次的反傳統行為，愛麗絲指出自己不是一個約定俗成的人，

我不喜歡人云亦云。由於布魯諾還沒有提出求婚，那我告訴自己也許該由我來做。

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