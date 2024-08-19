「青年毛織設計師大賽2024」總決賽9月6日會展爭勝 入圍設計師葉陽陽作品衝出香港開拓毛織設計夢

一條毛綫，可以編出變化萬千的衣物，更能編織夢想。傳統的毛織，予人印象沉實刻板，其實只要加入不同元素，便能幻化成時尚服裝。由毛織創新及設計協會（KIDS）主辦的「青年毛織設計師大賽2024」，今年首度開放予大灣區的設計師參與，反應熱烈，9位入圍的設計師，將傳統毛織與時尚元素巧妙融合，展現毛織服裝的無限可能。當中入圍的香港設計師葉陽陽，分享這次「追夢」奇妙旅程，無論9月決賽賽果如何，這次寶貴的經歷，令她獲益匪淺，並為將來設計之路重新定位。

「青年毛織設計師大賽2024」首度衝出香港，公開招募18至35歲的粵港澳大灣區年輕設計師參賽，報名踴躍，9位入圍設計師包括葉陽陽、趙至臻、曹熙楠、李耀健、廖治彬、伍廷鍇、童雅麗、黄憙和游嘉慧，其作品已於4月的「2024秋冬系列深圳時裝周」展現，引起業界及公眾關注。

▲ 葉陽陽的參賽作品「上帝工程」以鮮艷顏色設計。

畢業於香港理工大學針織設計系的葉陽陽，畢業後開設網店，推出獨一無二的時裝與配飾，並到學校分享及教授設計與縫紉技巧。參賽作品「上帝工程」，靈感來自上帝造人，作品以動物的皮毛及繽紛色彩的元素，展現人類的矛盾和悲劇，希望透過作品喚起大家思考自身起源，從而反思人類與其他生命的關係。參賽原因是想作品讓人看見，葉陽陽說：「這是業界數一數二的大型比賽，本地設計師要在香港立足不容易，透過比賽，我的作品可以『衝出香港』在大型舞台上展示，是十分難得的機會。」她感謝大會的全方面支援，由聯絡原材料供應商、生產製作、舉辦時裝匯演以至推出市場銷售，期間更舉辦各種業界研討會，教授大量應用知識與技巧，更令她重拾初心，希望將來的設計都加入針織元素。

▲ 4月舉行的「2024秋冬系列深圳時裝周」，首度展出9位入圍設計師的參賽作品。

▲ 9位入圍設計師的參賽作品早前獲安排開設快閃店。開幕當日匯聚業界領袖、政商界代表及名人出席，一起見證年輕設計師的毛織創意作品。

藉比賽促進兩地設計師交流

KIDS主席許彼得（Peter）指今屆參賽者數量達到預期，有約三分之一的入圍設計師是非港區參賽者，並大讚9位入圍設計師水平高超， 以作品聯繫社會議題，創意概念圍繞環保、資源、人類起源和未來等，他指比賽宗旨是提高創意針織設計師的知名度，吸引更多年輕人加入本地毛織行業，促進行業發展，因此他對入圍的年輕設計師寄望甚殷，「希望他們有一天能代表香港與大灣區的時尚產業引領潮流，以至進一步為中國品牌設計，在國際舞台上發光發熱，同時無私奉獻，一直傳承下去。」

▲ Peter擁有超過25年紡織服裝業經驗，積極推動香港製衣業、針織時裝設計及致力培育年輕設計人才。

「青年毛織設計師大賽2024」決賽時裝匯演

日期：9月6日（星期五）

時間：19:00–20:00

地址：「CENTRESTAGE 2024」香港會議展覽中心Hall 3C

門票登記（名額有限）：https://bit.ly/4d8LFe5

查詢︰吳小姐｜(852) 2263 6313｜contest@hkkids.org

(特約)