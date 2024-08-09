玩味設計｜FENDI將「小廢包」發揮到極致？ $4800珍寶珠收納袋竟好評如潮
撰文： 李惠儀
發布時間： 2 小時前
【時尚／潮流／Fendi／珍寶珠】珍寶珠是不少人的童年回憶，小時候總會記掛住這支棒棒糖，大家有沒有想過，長大後棒棒糖竟然有了一個「家」？奢侈品牌FENDI與Chupa Chups聯乘，推出一款棒棒糖收納袋，雖然這個收納袋只能夠放得下一支珍寶珠，似乎將「小廢包」發揮到極致，但因創意無限而吸納了不少好評！
玩味設計｜可當項鍊或掛飾
FENDI × Chupa Chups® 棒棒糖收納包是 Fendi 2024 秋冬系列其中一個商品，形狀就跟形寶珠一樣，也像一個迷你麥克風。收納包以皮革製作而成，皮革縫線使用 Selleria 技術完成，蓋子上還有 Fendi 標誌性金屬 FF logo，並設有不同顏色，包括紅色、藍色、啡色。
外觀超級吸睛之外，使用上也非常方便，只要打開它的磁性閉合蓋子即可放入或取出 Chupa Chups 珍寶珠；收納包還有兩種用法，可以選擇要作為手袋掛飾，掛飾的吊繩會短一點，官網價格為$4800，而作為項鍊，吊繩就長一點，價值$5100。
玩味設計｜網民：棒棒糖也需要一個家
珍寶珠吊飾還包括一個獨特的 Chupa Chups® x FENDI盒子，裡面裝有五個限量版的可可香草棒棒糖，象徵性地向FENDI五姐妹致敬，甚具意義！網民對這個設計亦讚口不絕，認為自己的童年回憶得到了「保護」，還大讚：「會不會可愛得太超過？」不少網民又表示：「棒棒糖也需要一個家！」
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