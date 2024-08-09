玩味設計｜FENDI將「小廢包」發揮到極致？　$4800珍寶珠收納袋竟好評如潮

▲ 這個珍寶珠收納袋果然夠小巧可愛！

【時尚／潮流／Fendi／珍寶珠】珍寶珠是不少人的童年回憶，小時候總會記掛住這支棒棒糖，大家有沒有想過，長大後棒棒糖竟然有了一個「家」？奢侈品牌FENDI與Chupa Chups聯乘，推出一款棒棒糖收納袋，雖然這個收納袋只能夠放得下一支珍寶珠，似乎將「小廢包」發揮到極致，但因創意無限而吸納了不少好評！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

玩味設計｜可當項鍊或掛飾

FENDI × Chupa Chups® 棒棒糖收納包是 Fendi 2024 秋冬系列其中一個商品，形狀就跟形寶珠一樣，也像一個迷你麥克風。收納包以皮革製作而成，皮革縫線使用 Selleria 技術完成，蓋子上還有 Fendi 標誌性金屬 FF logo，並設有不同顏色，包括紅色、藍色、啡色。

外觀超級吸睛之外，使用上也非常方便，只要打開它的磁性閉合蓋子即可放入或取出 Chupa Chups 珍寶珠；收納包還有兩種用法，可以選擇要作為手袋掛飾，掛飾的吊繩會短一點，官網價格為$4800，而作為項鍊，吊繩就長一點，價值$5100。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

玩味設計｜網民：棒棒糖也需要一個家

珍寶珠吊飾還包括一個獨特的 Chupa Chups® x FENDI盒子，裡面裝有五個限量版的可可香草棒棒糖，象徵性地向FENDI五姐妹致敬，甚具意義！網民對這個設計亦讚口不絕，認為自己的童年回憶得到了「保護」，還大讚：「會不會可愛得太超過？」不少網民又表示：「棒棒糖也需要一個家！」

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】