無國界醫生｜港護士赴加沙救援親睹孕婦胎死腹中 心痛3歲女童被性侵：停火是唯一出路

▲ 護士兼助產士蘇衍霈（Krystal）分享，駐守加沙6周從未有淨水洗澡，治療期間也曾需數次撤離保命。（吳霆俊攝）

持續近10個月的加沙戰事，至今仍無停火迹象。當地人24小時活在槍炮與哭喊聲帶來的無盡恐懼之中，生命危在旦夕。無國界醫生救援人員、護士兼助產士蘇衍霈（Krystal）5月走入戰區提供人道救援，一邊協助接生初生嬰兒，一邊眼看無數生命被炮火摧殘，她無懼戰火威脅，只望拯救身陷危難的加沙人民。

戰下滿目瘡痍，加沙人民為了避難流離失所、四處搬遷，部分人更一家大小由北走到南部避難。大部分人至少已搬遷8至10次，途中或見證親友受傷甚至喪命。

即使入住難民營也不代表安全，隨時隨地都要保持最高警覺。Krystal指：「隨街可見好多人拿着枴杖，身上有子彈傷口，甚至已經截肢或失去四肢，也有小朋友皮膚被燒傷，無一個當地同事沒死過親人或朋友。」

▲ 擁10年護士經驗的 Krystal 自言加入無國界醫生團隊是兒時夢想。（無國界醫生提供）

醫院支離破碎屍橫遍地

戰事不斷，加沙生靈塗炭的慘狀隨處可見，就連醫療機構也不能倖免。加沙36間醫院當中，有20間已停止服務，32間更遭受破壞。位於加沙南部的納塞爾醫院（Nasser Hospital）是大型綜合醫院之一，卻於4月被以軍攻擊。

5月初抵達加沙的Krystal憶述醫院被毀至支離破碎，門窗全被打爛，更震撼的是屍橫遍地，滿地屍體僅以白布遮蓋，她形容情況「好惡劣、好嚴峻、好慘烈」。

成功接生感觸落淚

為支援當地人的醫療需求，無國界醫生團隊決意執修並重開納塞爾醫院。醫院僅花一星期便重開，旋即投入服務，短短7周已接生逾1,000名嬰兒。

Krystal憶述當時第一個接生的嬰兒，正是當地醫生同事的孩子，聽到初生嬰兒的哭聲，大家也跟着一起哭。「他本來有3個兒子，但全都在戰爭中身亡。這個嬰兒是他家庭的唯一希望，而對所有同事而言亦是希望。他代表着我們重開這所醫院有多辛苦，也為加沙人民帶來新生命的祝福與快樂。歷經這麼大的悲劇後，能在如此短時間內開展服務，是個奇迹。」

醫院超負荷瀕崩潰

急症室曾遇遭炸傷至「爛臉爛腳」的個案，也有人當場死亡。不少孕婦因避難過度操勞及長期受壓，使出血、早產、胎死腹中的個案也大增。「有孕婦被流彈炸傷腳，本因居所離醫院太遠不敢求醫，其後早產陣痛，剖腹後發現胎死腹中。」醫院的兒科深切治療部、急症室個案超收3至4倍，醫療負荷近乎崩潰，床位極度不足，更有病人需睡在地上。

▲ Krystal 憶述聽到第一個接生的嬰兒哭聲，醫護團隊也感觸落淚。（無國界醫生提供）

物資短缺恐爆發傳染病

即使重開醫院，但邊境被以色列封鎖，物資根本無法進入加沙。食物與水供不應求，醫療物資亦緊絀，更不時停電停水。當地人需住在難民營、共用洗手間，毫無私隱度可言，更無淨水洗澡，就連肥皂也要等派發。Krystal指每個人平均瘦10至20公斤是很平常的事，更聽過有人食草皮充飢，不少孕婦、嬰孩、哺乳中的婦女均面臨營養不良的苦況，甚至曾為了爭奪物資而引發槍戰。

衞生情況惡劣，傳染病及皮膚病風險亦隨之大增，醫療團隊憂慮有爆發霍亂及甲型肝炎的危機。而且團隊每做一個手術、派一次藥都要好謹慎，生怕物資短缺。「好大壓力，每個人都在想究竟聽日點算？手術可救回一條人命，但如果因為無資源做手術，是件好傷痛、好困難的事。」

3歲女童被性侵感震怒

除了手術及藥物治療，團隊亦為加沙人民提供情緒支援、營養資訊、母嬰健康及性暴力診所。性暴力個案於戰事國度呈加劇趨勢，就連孩童也成受害者。曾有年僅3歲的女孩於難民營內遭性暴力對待，口部周遭現感染紅點，卻因年紀太小無法表達受害經歷與所需支援。

有個案被性侵致下陰出現不少傷口，甚至潰爛，更使Krystal震怒。「我們有醫生檢查、提供藥物，減低HIV或性病的感染率，也有心理學家提供輔導，但（性暴力）對小朋友造成的創傷好深，而且是無法逆轉的。」

戰爭不但帶來肉眼可見的人命傷亡，更造成無法逆轉的心理創傷。孩童不擅言語表達，每晚飽受驚恐折磨無法入睡，Krystal留意到他們進行遊戲治療時繪畫，也總畫炸彈、房屋倒塌的場景。本來安穩的生活突變成不得安寧的避難人生，Krystal形容：「戰爭一夜間炸碎加沙人所有夢想，失去所有前途。」在他們心中埋下憤怒與仇恨的種子。

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停火是唯一出路

2013年中大護理系畢業，擁10年護士經驗的Krystal自言加入無國界醫生團隊是兒時夢想。她曾到孟加拉參與前綫救援工作，也曾在地中海搜救船上工作3個月，今次首度踏入戰區，出入需穿避彈衣並由裝甲車接送，而身為唯一助產士經理的Krystal，每周也要與聯合國及世衞開會。

在加沙短短6周，既曾受炮彈威脅需伏地避難，亦曾親眼目賭人民槍戰身亡，雖然危機處處，但她卻指並不擔心。因事前經接受足夠訓練，並與團隊商討撤離計劃，即使身陷險境，也知道該如何保障自己。她坦言外國人走入戰區，已做心理準備與當地人共同經歷，感受他們的恐懼，方可提供適切的情緒支援。

投放大量資源和心力為加沙人民提供醫療服務，Krystal期望可重返加沙支援，無奈戰火未停，費力重開的醫院隨時再遭破壞，當地人民的情緒壓力更只會不斷加劇，陷入崩潰循環，惟有停火才是唯一出路：「每個人在加沙都需要情緒支援，倘再不停火，所帶來的後果無法想像。必須停止戰爭，他們才有出路，生活方可慢慢回復。」

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