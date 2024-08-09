巴黎奧運丨奧運獎牌極速甩皮甩骨　美國滑板運動員：它看起來很粗糙

▲ 巴黎奧運獎牌竟然很快爛掉？

【奧運／巴黎奧運／獎牌／滑板】今屆奧運的獎牌是法國珠寶品牌Chaumet設計，當中銅牌包含銅、鋅、鐵，每面銅牌價值13美金（即約即港幣100元），不過當然獎牌絕不是看表面價值，當中代表榮耀是無價。

正正因此，獲得奧運獎牌是對運動員很大的鼓舞，但如果獎牌很快便「甩皮甩骨」，相信會令運動員十分失望！

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▲ 美國滑板選手Nyjah Huston在今屆奧運奪銅牌。（IG圖片）

▲ 美國滑板選手Nyjah Huston在今屆奧運奪銅牌。（IG圖片）

▲ 美國滑板選手Nyjah Huston在今屆奧運奪銅牌。（IG圖片）

▲ 美國滑板選手Nyjah Huston在今屆奧運奪銅牌。（影片截圖）

▲ Nyjah Huston的奧運銅牌「甩皮甩骨」！（影片截圖）

▲ Nyjah Huston的奧運銅牌「甩皮甩骨」！（影片截圖）

▲ Nyjah Huston的奧運銅牌「甩皮甩骨」！（影片截圖）

▲ 有網民回覆Nyjah Huston：「看起來你在1982年就贏得了那面獎牌」



巴黎奧運丨奧運獎牌造功差？

現年29歲的美國滑板選手Nyjah Huston，於今屆奧運男子街頭滑板比賽奪銅牌，他日前於IG限時動態分享所奪銅牌的現況，他形容獎牌「看起來像是參加過戰爭回來」、「它看起來很粗糙，就連正面也開始有點脫落。我認為奧運獎牌的品質需要提高一點。」

Nyjah Huston指獎牌本來情況正常，但經過與皮膚、汗水接觸，再加上讓朋友「試戴」後，脫漆又磨損。

有網民回覆：「看起來你在1982年就贏得了那面獎牌」，形容得十分搞笑！

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