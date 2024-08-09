巴黎奧運丨盧蔚豐成首位代表香港出戰奧運跆拳道賽選手　鄭衍峰：多謝晒你！

▲ 首個代表香港出戰奧運跆拳道賽的選手盧蔚豐。

現年21歲、首個代表香港出戰奧運跆拳道賽的選手盧蔚豐，在香港時間今日（8月9日）凌晨的復活賽中以局數0:2惜敗國家隊選手梁育帥，無緣銅牌賽。

盧蔚豐在賽後接受TVB於巴黎的特派專員鄭衍峰（Leonard）獨家專訪，Leonard先感謝盧蔚豐的努力：「學你話齋，你係代表咗香港10萬名跆拳道愛好者參與呢個比賽，經歷咗咁多嘢之後，你係覺得完成咗任務定係有咩地方想改善？」

而盧蔚豐回答：「話就話已經完成咗任務，但我覺得可以做得更加好，都有好多改善地方。」

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巴黎奧運丨盧蔚豐：機會留畀有準備嘅人

然後Leonard再問，稱：「見到你第一場時，你已經處理得非常好，覺得有冇咩可以再調整？」盧蔚豐回答表示：「覺得係防守，自己做得唔夠好，畀人哋偷到分，啱啱復活賽自己都有大意，啲細節位要再做好啲。」

接著，Leonard提到盧蔚豐踏上今趟奧運崎嶇之路：「由奧運資格賽，好似來回地獄又折返咁，冇咗資格之後又有番資格，可以再次踏上呢個舞台，感覺係點？」盧蔚豐坦言：「我覺得成個過程好似發緊夢咁，連我自己都冇諗過踏足呢個舞台。」

Leonard問到之後有何目標時，盧蔚豐說：「會畀自己放鬆少少，抖少少之後再準備下一個比賽，機會係留畀有準備嘅人，所以要隨時準備好。」在最後，Leonard感觸地說：「呢個係跆拳道帶畀你嘅理想，唔單止係10萬人，你係代表咗香港7百萬人去做呢件事，多謝晒你！」

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