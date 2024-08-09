親子好去處｜IDEAS化身MARVEL主題店推《死侍與狼人》產品　IronMan觸控式可變型頭盔最受矚目

▲ 迪士尼產品授權專賣店IDEAS將佈置成充滿神祕的MARVEL主題店，網羅一系列應有盡有的MARVEL產品。

慶祝MARVEL踏入85週年，迪士尼產品授權專賣店IDEAS與MARVEL迷同慶這個大日子！由即日起全港四間IDEAS將佈置成充滿神祕的MARVEL主題店，網羅一系列應有盡有的MARVEL產品，繼上月全球引頸以待的《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）於香港率先上映後，延續這份MARVEL 熱潮，邀請所有粉絲一同分享這份喜悅!

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IDEAS四間分店（apm 旗艦店、圍方新店、沙田新城市廣場店及屯門市廣場店）換上MARVEL主題，以極緻黝黑配低調奢華金色，盡顯英雄角色氣派！同時展示各種 MARVEL 系列相關產品，包括最新推出的KillerBody 1：1收藏級藍牙音箱，由即日起率先於IDEAS接受預訂！

最矚目的莫過於IronMan MK5頭盔，觸控式可變型高度還原電影效果！多款帥氣造型：三款不同型態的鋼鐵俠、美國隊長及其標誌性盾牌和黑豹等讓粉絲愛不釋手，其中黑豹的眼睛更可觸碰切換紅色或白色燈效；鋼鐵俠更配備不同穿戴模式。細緻度十足配上可玩性使其收藏價值更高。

而在電影《死侍與狼人》中，「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）的破天荒合作，由開拍到煞科一直備受影迷熱切關注，IDEAS 特意展出四款全新 COSBABY(S) 迷你珍藏人偶、FUNKO POP! 的死侍系列商品及孩之寶的NERF系列，讓粉絲們可以重溫電影的緊張感，熱血沸騰！

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