拯救樓市｜指銀行收緊按揭礙置業融資　經民聯促放寬︰樓市不可一潭死水

▲ 經民聯跟地產代理業界代表，今日與金融管理局副總裁阮國恒會面，就銀行收緊按揭問題反映業界苦況。（曾耀輝攝）

經民聯跟地產代理業界代表，今日與金融管理局副總裁阮國恒會面，就銀行收緊按揭問題反映業界苦況，希望金管局與銀行商討放寬按揭，引述金管局指會積極處理。

經民聯副主席林健鋒指，雖然政府取消樓市「辣招」，但仍然有很多問題未解決，包括樓宇按揭問題，例如審批時間長，有人至交收時仍未完成審批，致買家決定取消交易；有家庭想換樓，但有銀行開始收緊買家的年齡要求，令供款期變短，買家擔心供不起樓而變得更審慎；亦有銀行不承造樓齡較高的工商舖，收緊「納米樓」按揭。

林健鋒續指，現時息口高企，有部分銀行或不願意做按揭生意，因為沒有錢賺。林健鋒希望可盡快減息，幫助中小企及小業主，「否則真係好難捱。」

林健鋒認為需盡快解決相關問題，讓市場重拾信心及活力，「我們唔可以令樓市一潭死水，我們要樓市活。樓市唔活、工商借貸唔活、好多嘢都唔活。」

地產及建造界議員龍漢標引述金管局指，會積極跟進，相信有助解決問題。林健鋒則引述阮國恒提醒，「唔好隔岸對罵，好似打乒乓波，近枱打，大家有得傾。」

香港房地產代理業聯會主席李景亮則指，香港樓市在撤辣後應慢慢復甦，但現時卻不升反跌，形容只有「香港樓市好，民生才會好。」希望貸款情況及審批按揭情況會有所改善。

中原集團董事、香港地產代理專業協會會長郭昶指，房地產行業由政府賣地開始，發展商買地、地產代理賣地，銀行負責按揭，形容現時情況如「四個人打麻將，突然之間有個人摸住隻牌好耐都唔打，全部都停哂！」

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