鬼節2024｜農曆七月發10種夢是好兆頭 玄學家：夢到女鬼索命會發大財
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【農曆七月／鬼節2024／鬼月／鬼節禁忌／鬼門關／鬼門開】踏入農曆七月，鬼門關大開，相信大家都知道有不少禁忌要注意，但原來鬼月夢到鬼魂，隨時是好兆頭，甚至代表會發財！台灣玄學家「小孟老師」在社交平台上拆解10種夢境的含義，即睇詳情！
鬼節2024｜農曆七月鬼節飲食有禁忌 3種食物易招鬼吃飯勿做「這動作」
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台灣命理師小孟老師日前於社交平台發文，拆解鬼月10個夢境箇中含義：
1. 夢到鬼魂穿牆：代表會穿越障礙
2. 夢到往生祖先來找你並發金光：會有中彩票的可能
3. 夢到燒紙錢並且燒很旺：買的股票基金房地產漲到爆
4. 夢到女鬼索命：此夢竟然是大吉夢，代表外出大吉大利，可投資海外基金、海外股市、外幣、海外房地產等，都會大有展獲
5. 夢到被鬼追：代表會被錢追著跑，創業中人業績翻紅
6. 夢到鐘馗：會有貴人指點讓你發財
7. 夢到七爺：代表延壽，「一見大吉，謝必安（七爺名字）」，會大發偏財，賭運亨通，逢賭必贏；反之夢到八爺不好
8. 夢到棺材：投資卡住都能解套
9. 夢到自己變成鬼：代表業務合作成功，欠款收回
10. 夢到家中有人往生：家人手氣旺，可以藉由家人手氣買大樂透威力彩
鬼節2024｜農曆七月22大禁忌
小孟老師亦指出，有22個禁忌切勿觸犯，點擊下圖查看詳情：
鬼節2024｜農曆七月22大禁忌要留神 忌拍膊頭/晚上勿晾衫/講呢2個字易招鬼
以上內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。
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