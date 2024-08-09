鬼節2024｜農曆七月發10種夢是好兆頭　玄學家：夢到女鬼索命會發大財

▲ 農曆七月發10種夢是好兆頭，玄學家指夢到女鬼索命預示會發大財。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

【農曆七月／鬼節2024／鬼月／鬼節禁忌／鬼門關／鬼門開】踏入農曆七月，鬼門關大開，相信大家都知道有不少禁忌要注意，但原來鬼月夢到鬼魂，隨時是好兆頭，甚至代表會發財！台灣玄學家「小孟老師」在社交平台上拆解10種夢境的含義，即睇詳情！

鬼節2024｜農曆七月鬼節飲食有禁忌 3種食物易招鬼吃飯勿做「這動作」

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台灣命理師小孟老師日前於社交平台發文，拆解鬼月10個夢境箇中含義：

1. 夢到鬼魂穿牆：代表會穿越障礙

2. 夢到往生祖先來找你並發金光：會有中彩票的可能

3. 夢到燒紙錢並且燒很旺：買的股票基金房地產漲到爆

4. 夢到女鬼索命：此夢竟然是大吉夢，代表外出大吉大利，可投資海外基金、海外股市、外幣、海外房地產等，都會大有展獲

5. 夢到被鬼追：代表會被錢追著跑，創業中人業績翻紅

6. 夢到鐘馗：會有貴人指點讓你發財

7. 夢到七爺：代表延壽，「一見大吉，謝必安（七爺名字）」，會大發偏財，賭運亨通，逢賭必贏；反之夢到八爺不好

8. 夢到棺材：投資卡住都能解套

9. 夢到自己變成鬼：代表業務合作成功，欠款收回

10. 夢到家中有人往生：家人手氣旺，可以藉由家人手氣買大樂透威力彩

鬼節2024｜農曆七月22大禁忌

小孟老師亦指出，有22個禁忌切勿觸犯，點擊下圖查看詳情：

鬼節2024｜農曆七月22大禁忌要留神 忌拍膊頭/晚上勿晾衫/講呢2個字易招鬼

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以上內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。

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