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巴黎奧運｜奧運閉幕禮李思穎盧蔚豐任持旗手　港隊奪2金2銅感謝35位香港運動員【多圖】

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

今屆巴黎奧運港隊共奪得2金2銅，35位香港運動員都是香港人的驕傲！

【巴黎奧運/奧運閉幕禮/張家朗/江旻憓/何詩蓓/李思穎/盧蔚豐/香港運動員/港隊】巴黎奧運將於香港時間星期一凌晨3時閉幕，首次出戰奧運的港隊跆拳道代表盧蔚豐及單車代表李思穎，將會擔任閉幕禮持旗手。今屆巴黎奧運港隊共奪得2金2銅，金牌由張家朗的男子花劍、江旻憓的女子重劍中奪得；銅牌則由何詩蓓於100米、200米自由泳中摘下。35位香港運動員都是香港人的驕傲！

【所有巴黎奧運報道】

巴黎奧運閉幕禮2024

香港時間：2024年8月12日3:00am（巴黎時間8月11日9:00pm）
地點：法蘭西體育場（Stade de France）
香港代表持旗手：李思穎、盧蔚豐

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重溫部分香港運動員的成長路：

張家朗在巴黎奧運的男子花劍項目衛冕金牌，成為68年來在該項目衛冕金牌的第一人，更創下香港歷史。（港協暨奧委會）

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