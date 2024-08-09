巴黎奧運｜啟德體育園本周末再有燈光展　支持殘奧運動員出戰

▲ 啟德體育園於本周六及日（10至11日），將在主場館外牆繼續上演「奧運」為主題的動感LED燈光展，並加入參加本屆殘奧運會的中國香港殘疾運動員名字。（啟德體育園圖片）

巴黎奧運會的賽事進入尾聲，本周日（11日）將舉行閉幕禮，而8月28日將舉行「2024 殘疾人奧運會」。為延續全城的運動熱情，啟德體育園於本周六及日（10至11日），將在主場館外牆繼續上演「奧運」為主題的動感LED燈光展，並加入參加本屆殘奧運會的中國香港殘疾運動員名字，以答謝他們的付出和努力，與各界攜手推動傷健共融，共同為運動員打氣。

啟德體育園表示，繼續與全港市民一起為港隊健兒打氣，首兩場燈光展於上星期六、日舉行期行，吸引不少市民在九龍灣啟德橋、土瓜灣海心公園海濱長廊等駐足觀賞，為運動員集氣助威。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

為迎接8月28日起舉行的「2024 殘疾人奧運會」， 本周六及周日將繼續上演大型LED燈光展，更加入參加本屆殘奧運會的中國香港殘疾運動員名字。

「奧運」主題燈飾展由色彩繽紛的圖案揭開序幕，寓意運動的活力和歡欣；緊接其後是送給香港運動健將的打氣字句，包括「全城上下撐港隊」及「Go! Team HKG」等，其後會有奧運項目的動感圖像。而本星期的燈光展將加入硬地滾球、羽毛球、馬術、游泳、乒乓球及輪椅劍擊等殘奧運會的比賽項目元素，以閃亮的燈光答謝和表揚一眾參賽的香港運動員。

活動詳情：

日期︰8月10日（六）及 11日（日）

時間︰晚上8時至9時

最佳觀賞地點︰土瓜灣海心公園海濱長廊、九龍灣啟德橋

最佳交通路綫︰九巴 5D 號綫、城巴 20A、 22、22D、22M、608 及 A25 號線綫

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】