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IB狀元｜父母放棄補習催谷還快樂童年　耀中IB女狀元憑1個獎逆轉讀書路

升學教育

撰文： 李綉珊

發布時間： 52 分鐘前

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湊得輕鬆啲
IB狀元｜父母放棄所有補習還快樂童年 IB女狀元憑1個獎逆轉讀書路

【2024年IB放榜/IB狀元/耀中國際學校/IB成績/耀中IB女狀元/鄧知行】2024年IB放榜日，香港多間頂尖學校紛紛傳來喜訊，誕生多名IB狀元。來自耀中國際學校的鄧知行（Augusta）是其中一位，這位狀元兒時非名列前茅的高材生，更曾被父母責罵又蠢又懶散；幸而遇到良師激勵，父母亦放棄補習催谷，知行終憑自己努力從級尾考到IB滿分，究竟這位狀元之路是怎樣煉成呢？

鄧知行自3歲已在耀中國際學校就讀。（越玲瓏攝）

IB狀元｜童年討厭讀書難集中

自3歲已在耀中就讀的鄧知行，小時候很討厭讀書，而父母每日早出晚歸地忙碌著，沒有太多時間陪伴女兒，除了安排恆常的興趣班，放學後便回家做功課。父母特意將書桌面對窗台公園的方向，功課做累了好讓眼睛休息一下；然而知行實在太渴望到公園，溫習時間只顧隔窗觀望公園玩樂的小朋友，盼望自己也能拖著父母到公園玩。

知行小時候活在不被重視、不被接納的環境中，好像被世人訂下的「標準」之中掙扎求存。成績差，又頑皮，可謂眾人的「眼中釘」。補習老師說她上堂時睡覺、小提琴老師說她不服從，甚至有位老師向父母呈辭，並稱沒辦法再繼續教下去，因為知行根本沒有學習興趣，第一堂到第十堂進度都是一樣。

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IB狀元｜放棄催谷挽救親子關係

父母覺得她不夠勤力又不會主動學習，直到有一次媽媽忍不住破口大罵：「你又醜、又蠢、又懶散！」，迄今這番話仍深深烙印在知行的心底裡。慶幸悔氣說話沒有擊倒知行，反之成了知行的一個推動力，改變原有的模式脫離這框架。知行父母深歆兩夫妻也不是高材生，又何必把孩子迫到死胡同裡？倒不如放手讓她開心學習，母親憶述不再逼女兒補習的那刻，看到她笑開懷的一面，那個樣子到現在還記憶猶新。

我不是一個讀書材料，算了，放棄吧！

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鄧知行的學習旅程經歷高山低谷，遇到挫折時幸而有父母的關懷。（越玲瓏攝）

IB狀元｜讓孩子的能力被看見共建自己的舞台

知行3歲開始學跳舞，發現跳舞是她最有效的減壓方法，而且舞台可以演活了她的另一面，讓她感受到自己的存在感，「小時候，我會在台上不停地跑，老師會用咪叫我坐下，但我都會繼續跑，因為我實在太享受台上表演的那一刻。」

刻苦的排綀如讀書般帶來了巨大壓力，她曾一度想放棄芭蕾舞。知行的舞蹈老師一直見證她的成長，從芭蕾舞轉投爵士舞（Jazz），全新的感覺讓她重拾跳舞熱情，還獲得多個奬項。知行透過比賽，看到自己的不足，繼而讓她有機會去學習、奮鬥。

跳舞跟讀書很相似，學習的過程有高有低，要學會怎樣調適自己的心理質素，接受自己不足才可以進步。

跳舞是知行最有效的減壓方法。（越玲瓏攝）

IB狀元｜學習旅程的轉捩點

7年級的那年，知行幸運地遇到一位良師，那時候她很抗拒數學和科學，老師見到知行的成績不那麼好，不但沒有放棄，反而不停地鼓勵她，「老師經常抽空回答我的問題，當我愈來愈掌握到這兩科的時候，自己都變得更有信心。」學期終，知行竟獲老師頒發最佳進步獎，那個獎令她感到驚訝，自此，她便開始全力以赴向目標邁進。

IB狀元｜備考IB兩大溫習重點

臨近考IB的時候，父親表示知行特意找了一些比IB更加難的題目去溫習，不論在思考，或是自學的能力裏面，都讓她大大提升了很多，亦都是讓她能夠考到好成績的重要因素。知行坦言讀IB的確很大壓力，溫習的時候如果沒有適當的休息時間，其實是捱不下去，所以要安排15至20分鐘的休息，接下來的溫習才能讓腦袋更清晰。

好比一個垃圾桶般，需要騰出空間才能再次盛裝東西。

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IB狀元｜立志學醫回饋社會

知行的學習旅程經歷高山低谷，遇到挫折時幸而有父母的關懷，母親熱淚盈眶憶述，「知行不開心的時候，我們抱著一起哭，為她祈禱；如果沒有我們的支持，沒有那份平安，她根本讀不了書，考不了試。」

父母非常感恩女兒能夠考獲好成績，入讀心儀大學。知行表示早前透過在瑪麗醫院當義工，及在腸胃專科診所的影子實習，明白到醫學涵蓋的不止於科學，更重要是對患者的身心支援。醫學融匯科學知識與對人的關愛別具意義，亦啟發了她立志學醫，

我打算入讀香港大學醫科系，將來希望成為醫生，回饋香港社會。

苦練是通往成功的必經之路，方向對了就不怕路長，有了目標，夢想就在不遠處！

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