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土瓜灣重建｜有大廈正進行大維修已付首期錢　業主批當局內部溝通不善：政府攞嚟搞

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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劉伯伯質疑當局內部溝通不善。（梁偉榮攝）

市區重建局今日（9日）開展九龍城區馬頭圍道/落山道發展項目，料約180個住户及20間地鋪受影響。其中一棟唐樓正進行大維修，早前已繳交第一期費用，業主質疑當局內部溝通不善，憂損失維修金錢；另有劏房租戶冀收購前可趕得及上樓。

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81歲的劉伯伯與太太及女兒居住在重建項目範圍一棟唐樓37年，他形容，大廈衛生環境惡劣，曾見過老鼠屍體，寓所已出現漏水和天花板石屎剝落情況。早前大廈進行大維修，每戶須出二十多萬，扣除政府資助，劉伯伯最終花了約3萬元，早前已繳交第一期費用，「點知今日公布啲咁嘅嘢，佢神早公布棚都唔洗搭啦」。他又指，原定本月底要支付第二期費用，「而家就hold住先」。劉伯伯斥當局內部溝通不善，「政府攞嚟搞，催我地搭棚，市建局冇理由唔知」。

被問到期望當局提供多少賠償，劉伯伯稱越多越好，「俾到兩、三萬（一呎）咪好囉」，又透露3年前有發展商接觸過他，出價18000元一呎，惟最終不了了之。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚向本報表示，以同區7年樓齡計算，呎價15000元是合理水平；至於有居民期望賠償金額達18000元，他稱可能要新樓才做到。

另一受影響租戶何先生一家6口居住在200多呎的劏房，月租6000元。何先生指，已輪候公屋逾7年，希望在收購前可上樓，如來不及，亦希望可在同區租回租金相約的劏房。

九龍中立法會議員楊永杰接受向本報表示，市建局一直鼓勵重建範圍內的業主為樓宇進行維修，亦會提供資助，如收妥業權後，證明業主有遵辦有關命令，會發還修葺費用，強調業主在金錢上不會有任何損失。劏房戶方面，楊永杰指，受影響的租戶會獲優先上樓權及搬遷津貼，指有關賠償的指引一向很清晰，租戶不用擔心。

立法會議員李慧琼則指，土瓜灣一帶樓宇的樓齡高，「小修小補滿足唔到屋宇署要求」，感謝市建局再次在九龍城區開展收購項目。被問到收購速度是否太慢，李慧琼指，九龍城區爭取重建多時，居民角度當然想早點，但單靠政府力量不能滿足居民要求，籲市建局就舊區重建策略進行檢討，加快有關進度。

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