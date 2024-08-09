唐詩詠與「翻版洪天明」Rico同遊日本斷正？ 　Natalie坦言：玩得好開心

▲ 唐詩詠與Rico齊遊日本環球影城。

視后唐詩詠（Natalie）「脫無」後享受生活，不時在社交平台大晒跟大師學整麵包靚相，又經常與好友共聚生活悠閒。



早前，Natalie被野捕遊日本環球影城，冇黑超冇口罩，穿著白色背心，頭戴公仔頭飾笑容滿面，同行竟是網台「歡樂馬介休」內有翻版洪天明之稱的Rico，兩人似乎毫不相干，翻查資料亦從未合作，認真離奇。

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似足蜜運情侶



樂園當日有不少香港旅客，但Natalie和Rico齊齊戴上「情侶公仔頭飾」，公然在樂園內不避嫌遊走打卡，Rico更備好太陽傘為Natalie遮太陽，期間有唔少旅客認出Natalie，邀請合照，Rico全無怨言，企埋一邊默默守候，似足蜜運中的情侶。



對於不少網民祝福Natalie有新戀情，Natalie回應稱：「梗係唔係新戀情啦，今次去大阪係去拍《絲打去旅行》（網台ChillGOOD節目），同馬介休Rico都係第一次見面，不過佢份人幾搞笑，嗰幾日都玩得好開心，可以免費去旅行，寓工作於娛樂！」原來是一場美麗的誤會。

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