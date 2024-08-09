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巴黎殘奧｜23名運動員出戰8個項目　馬會獎金較上屆加碼87.5%

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發布時間： 29 分鐘前

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（馬會提供）

巴黎殘奧會本月28日指下月8日舉行，港隊有23名運動員出戰8個項目，括游泳、羽毛球、輪椅劍擊和硬地滾球等，港府已購入電視轉播權，並在今日（9日）舉行授旗儀式。

行政長官李家超指，今屆巴黎奧運會，香港取得歷史佳績，到目前已勇奪兩面金牌和兩面銅牌，共獲得四面獎牌，最讓人鼓舞及動容的，是每位香港運動員在奧運會這個世界舞台上，都展現出香港人全力拼搏、不會放棄、遇強越強的精神。他們經歷傷患，苦練多年，只求盡展所長，香港人引以為傲。而殘奧會港隊運動員很快就會踏上征程。運動員將以堅韌不屈的鬥志，衝破重重難關，在運動場上展現香港精神，全力拼搏，不會放棄，突破自我，又一次讓香港人引以為傲。

輪椅劍擊運動員余翠怡指，能夠達標參賽已是成就，希望能發揮到最好。上屆取得羽毛球男子單打銀牌的朱文佳期望今屆可再獲獎牌。而上屆羽毛球男子單打WH3取得銅牌的陳浩源就稱，會在本屆殘奧結束後正式退役，轉投支援殘疾人士的工作。

而首次參與殘奧的游泳運動員吳卓恩說心情緊張，希望成績游出或突破自己最佳個人時間。

另外，馬會亦宣布提高「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的獎金，個人項目獲得金、銀、銅牌者可分別獲150萬、75萬及37.5萬，第四及5至8名亦可獲18.75萬及9.375萬；至於團體項目，金、銀、銅牌就分別可獲300萬、150萬、75萬，第四及5至8名則可獲37.5萬及18.75萬，獎金較上界多87.5%。

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