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黃正宜首度開個人Talk Show《正DIVA》　阿正牛仔布宮廷長 踏上紅地毯

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 4 小時前

最後更新： 16 分鐘前

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阿正首度舉行個人Talk Show《正DIVA》。

商台903 DJ黃正宜（阿正）首度擔大旗將於11月1至2日駕臨麥花臣場館舉行Talk Show《正DIVA》。

DIVA源自意大利文，指不同界別中的優秀女性代表，阿正相信「每個人都可以成為一次焦點！」，故承諾在首個個人騷《正DIVA》施展渾身解數，為觀眾帶來目不暇給的驚喜表演：「我想將幻想過嘅嘢做晒出嚟，好似棟篤笑、唱歌跳舞、小劇場，仲有同觀眾互動嘅環節，最好加埋煙火爆破、水花四濺嘅舞台效果，又想試下飛鋼索入場，或者玩空中飛人，仲會邀請我嘅好朋友朴寶劍同埋 Chris Hemsworth，希望佢哋到時得閒擔任嘉賓啦！」

阿正日前深夜更率先化身成DIVA，戴上閃耀奪目的后冠，身穿華麗的牛仔布宮廷長裙，在鋪上似魚檔地板的紅地毯的凌晨鬧巿街道上，為《正DIVA》拍攝宣傳照。

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阿正舉行Talk Show《正DIVA》。

Grand得嚟又貼地

她親解今次宣傳照的破格造型稱：「想做到君臨天下，但又出身平民嘅感覺，希望Grand得嚟又貼地，就好似今次《正DIVA》呢個 Show。」

阿正又指，服裝設計師特別選用牛仔布縫製長裙，原來蘊含她早期在商台工作的回憶：「一開始做《早霸王》時，我日日都著住同一件牛仔褸，又成日掛住員工證，畀森美大哥笑我似 Madam，所以牛仔褸就變成咗我嘅 Signature（個人特色）。而今次裙擺更用上100碼布，大概相等於100米，如果保特喺上面跑，都要用9秒幾先跑完。」

被問及會否將這個DIVA造型搬上麥花臣舞台，阿正則保持神秘稱：「我都好希望大家親眼睇到我點 carry 呢個破格造型，但會唔會改裝，或者改成低胸裝就未知啦！」

info

日期：11月1至2日

時間：晚上8時15分

地點：麥花臣場館

票價：HK$800 / $600

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