大埔擬辦「奶龍」無人機匯演賀國慶　一系列活動目標吸十萬人次

▲ 立法會議員與大埔區議員日前視察大埔林村河及廣福橋。(資料圖片、政府新聞處圖片)

國慶75周年，18區各有搞作賀國慶，順道提振地區經濟。據聞，大埔區計劃以海陸空主題，屆時市民日頭可賞巡遊，夜晚則可搭艇遊林村河，及欣賞「奶龍」無人機匯演，目標吸引十萬人次。有當區區議員建議，當日鄰近商場可提供餐飲和泊車優惠，吸引市民消費。

▲ 內地人氣卡通奶龍。(資料圖片)

據知，大埔民政處昨向當區國慶籌備委員會透露，系列活動將在9月21日上演，整個海陸空主題活動，有基金會贊助。

巴黎奧運各隊出場，在塞納河「遊船河」具創意，消息指，大埔民政處則計劃安排市民搭艇夜晚林村河，且不只9月21日一晚。無人機表演方面，哆啦A夢無人機匯演大受好評，今次出現在林村河夜空的，則是內地人氣卡通「奶龍」，及地區特色圖案。

至於日間巡遊，隊伍會經汀角路、太和路、廣福橋，將邀請不同團體參與，包括港超聯球會大埔足球會。另亦會在大埔藝術中心及太和路舉行國慶市集，主打青年文創攤檔，與今年初舉行的「心願夜市」類似，但規模更大。

活動能否「旺丁又旺財」？經民聯大埔區議員羅曉楓話，市集位於大埔藝術中心，周邊有商場和餐廳，商場若想租戶受惠，可提供餐飲和泊車優惠。他又說，多個活動鄰近大埔海濱公園，公園有大片草地，建議當日開放予商戶擺攤位，優先租予大埔商戶。

梅少峰︰可在大埔藝術中心恆常舉辦墟市

民建聯大埔區議員梅少峰提到，過往幾次在大埔藝術中心舉辦市集，反應不俗，而且該地點位於大埔市中心，非常方便，期望可以在該處恆常舉辦墟市，令市民習慣來消費，振興地區經濟。他又話，提振地區經濟專責工作小組曾建議，可在連接大埔中心和寶湖花園的天橋上，容許擺一些假日的攤檔；或者利用大埔林村河兩岸的橋底，擺一些攤檔，同時推廣本地的手工藝。

「心願夜市」由大埔民政事務處及大埔區議會合辦，在今年初橫跨3個中西情人節（情人節、元宵節、白色情人節）舉行，匯聚逾40個由大學生、創業青年、弱能人士等單位主理的手作文創攤位，同場更有戶外餐飲攤檔、現場Busking、藝術表演、環保心意工作坊等，總參與人次超過2萬。

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