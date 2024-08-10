巴黎奧運丨全紅嬋媽媽心情靚唱歌　「嬋媽」摺紙皮賺錢生活平實獲讚

▲ 奧運跳水金牌得主全紅嬋「水花消失術」技驚四座。（新華社）

【巴黎奧運/全紅嬋/水花消失術/跳水/國家隊/奧運金牌】現年17歲的國家隊跳水運動員全紅嬋在今屆巴黎奧運與陳芋汐在女子雙人10米高台跳水奪金後，再在女子10米高台成功衛冕奪金，成中國奧運歷史上最年輕「三金王」。

在全紅嬋在奧運女子跳水10米高摘金當日，胞兄全進華更在現身觀眾席見證妹妹光榮。全紅嬋步回後台時聽到觀眾席上傳來哥哥喊著：「妹妹、妹妹」，全紅嬋抬頭一看喜見哥哥，並一臉難以置信：「哥哥你有來啊！」，全進華當場淚崩，而兄妹隔空短暫交談。

之後，熱淚盈眶的全進華對著旁邊記者表示：「我不敢跟她說我來了，我就偷偷自己過來。真的太捧了，回來湛江，我殺隻雞做白切雞給你吃！」

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巴黎奧運丨「嬋媽」心情靚

全紅嬋自幼家貧，家中有五兄弟姊妹，全紅嬋排行第三。哥哥全進華早踏入社會工作幫補家庭，現時為廚師，二姐仍在讀書、四妹全紅桃及五弟全進鵬亦是跳水運動員。全紅嬋雖然出身基層，但父母在東京奧運時已謝絕所有贊助商送樓送禮，堅持低調務農，獲網民讚有骨氣。

而「嬋媽」在女兒奪金的畫面近日也在網上流傳，當中有兩條片，其中一條可見全紅嬋的媽媽單腳戙起、拎住手機靚唱歌，心情大好。另一條影片見到嬋媽正在摺紙皮，邊笑住邊唱歌，看來因為女兒全紅嬋奪金牌而心情大靚。

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巴黎奧運丨全紅嬋媽媽曾遇車禍

不少網民讚「嬋媽」歌聲不俗，同時對「嬋媽」仍摺紙皮賺錢沒把女兒當搖錢樹而大讚，稱：「這形象很接地氣」「都是冠軍了，媽媽不用那麼辛苦了，家庭有改善了嗎」、「他家裡有三個孩子都要供著上學，說實話，真沒啥錢」、「他們還要靠賣紙皮維持生計，好不容易啊，我建議大家捐款」等。

其實全紅嬋曾表示參賽的動力來自家庭，因為想把獎金寄回家讓媽媽治病。據報道，全紅嬋的媽媽在2017年曾遇車禍撞斷肋骨，此外並留癲癇後遺症，有時會突然暈倒及口吐白沫。

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