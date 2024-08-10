奪命車禍｜連翔道鐵騎士疑自炒　男乘客傷重不治司機輕傷被捕

▲ 一輛電單車沿連翔道往荃灣方向行駛時疑失控「自炒」撞向石壆及路牌。（有線新聞截圖）

油麻地發生致命交通意外，釀成一死一傷。

今日（10日）凌晨12時39分，一輛電單車沿連翔道地下行車道往荃灣方向行駛，駛至近柯士甸道西時在隧道內一個彎位，懷疑失控「自炒」，撞向左邊石壆。

33歲石姓男乘客墮地昏迷，送往廣華醫院搶救，延至凌晨2時29分證實死亡。涉事31歲鄭姓男司機則手腳擦傷，清醒送往廣華醫院治理。

警方經調查後以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕鄭男，現正被扣留調查。西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

車禍現場片段所見，身穿西裝的男乘客昏迷倒卧石壆旁，頸部有血跡，同樣穿西裝的男司機曾為乘客進行人工呼吸及心肺復甦（CPR）急救，其間呼喊對方名字，並呼喊「你頂住呀！」，但男乘客一直沒有反應，有其他司機見狀下車協助報警，及後救援人員到場接手為乘客急救，司機及乘客分別送院救治。

現場消息指，兩人為同事關係，在中環下班後到尖沙嘴取車，駛至該右彎時撞壆，司機被拋出車外，頭撞路牌，電單車繼而向前滑行約35米。

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