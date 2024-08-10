  • 32°C
香港時間 : 2024810日 (六) 14:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄭中基事件丨鄭中基一家住父親鄭東漢名下物業　陽明山莊豪宅內貌曝光

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

鄭中基與余思敏。

【鄭中基/何慶湘/余思敏/蔡卓妍】鄭中基（Ronald）在8月3日發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作，當中更指何慶湘「工作及道德操守有問題」，以及他因情緒問題，完成演唱會後暫停休息。

之後在8月6日，鄭中基撰長文自爆患抑鬱症兼酗酒，表示將到美國接受戒酒療程，屆時太太余思敏也會同行，當中更提及「好短嘅婚姻，令到我好唔開心」，所指就是跟蔡卓妍（阿Sa）的一段4年婚姻。

鄭中基事件丨鄭中基何慶湘齊玩Q&A答案曖昧　經理人湘湘：唔鍾意啲細過我嘅

點擊圖片放大
+14
+13

鄭中基事件丨家住陽明山莊

在2010年，鄭中基與阿Sa離婚後，翌年與余思敏結婚同年誕下女兒，齊「升呢」做父母。鄭中基一家同於淺水灣麗景花園億級海景洋房居住，他們之後搬到大潭陽明山莊。

過往，余思敏曾在位口個人IG曾騷豪宅環境，從中可見擁家居擁有超高樓底，並賞淺水灣無敵大海景。據悉，鄭中基的父親鄭東漢在2018年以2.6億賣出淺水灣麗景花園單位，帳面賺逾兩億元，之後以6,500萬買入大潭陽明山莊1座低層65室2,157呎單位。

最新影片推介：袁偉豪專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

鄭中基事件｜鄭中基千字文聲明被發現有所改動　Ronald用17個字證夫妻同心？
11:26 2024/08/08
鄭中基事件｜鄭中基千字文聲明被發現有所改動　Ronald用17個字證夫妻同心？
鄭中基事件｜鄭中基被網民嘲「咁有錢都抑鬱」　何雁詩睇唔過眼：無知真令人無奈
14:19 2024/08/08
鄭中基事件｜鄭中基被網民嘲「咁有錢都抑鬱」　何雁詩睇唔過眼：無知真令人無奈
鄭中基事件丨Ronald被指前言不對後語　鄭中基與阿Sa離婚後和余思敏奉女成婚
13:02 2024/08/07
鄭中基事件丨Ronald被指前言不對後語　鄭中基與阿Sa離婚後和余思敏奉女成婚
鄭中基事件丨杜汶澤發文疑為老友鄭中基護航　阿澤：沒資格站道德高地指點
17:26 2024/08/07
鄭中基事件丨杜汶澤發文疑為老友鄭中基護航　阿澤：沒資格站道德高地指點
鄭中基事件丨鄭中基何慶湘齊玩Q&A答案曖昧　經理人湘湘：唔鍾意啲細過我嘅
09:58 2024/08/09
鄭中基事件丨鄭中基何慶湘齊玩Q&A答案曖昧　經理人湘湘：唔鍾意啲細過我嘅

你可能感興趣

鄭中基事件｜鄭中基千字文聲明被發現有所改動　Ronald用17個字證夫妻同心？
11:26 2024/08/08
鄭中基事件｜鄭中基千字文聲明被發現有所改動　Ronald用17個字證夫妻同心？
鄭中基事件｜鄭中基被網民嘲「咁有錢都抑鬱」　何雁詩睇唔過眼：無知真令人無奈
14:19 2024/08/08
鄭中基事件｜鄭中基被網民嘲「咁有錢都抑鬱」　何雁詩睇唔過眼：無知真令人無奈
鄭中基事件丨Ronald被指前言不對後語　鄭中基與阿Sa離婚後和余思敏奉女成婚
13:02 2024/08/07
鄭中基事件丨Ronald被指前言不對後語　鄭中基與阿Sa離婚後和余思敏奉女成婚
鄭中基 余思敏 蔡卓妍 歌手 豪宅 網絡熱話

最高瀏覽

英國反移民示威｜英國爆13年來最嚴重騷亂　移英港人籲遠離4類高危場所：英國不再安全
英國反移民示威｜英國爆13年來最嚴重騷亂　移英港人籲遠離4類高危場所：英國不再安全
運動員母校｜解構雙金「劍神」張家朗母校　直資林大輝中學奧運健將搖籃
運動員母校｜解構雙金「劍神」張家朗母校　直資林大輝中學奧運健將搖籃
無國界醫生｜港護士赴加沙救援親睹孕婦胎死腹中 心痛3歲女童被性侵：停火是唯一出路
無國界醫生｜港護士赴加沙救援親睹孕婦胎死腹中 心痛3歲女童被性侵：停火是唯一出路
巴黎奧運｜41歲欄王劉翔雅典奧運奪金獲封國家英雄　退役遊法國無人識被當普通遊客
巴黎奧運｜41歲欄王劉翔雅典奧運奪金獲封國家英雄　退役遊法國無人識被當普通遊客
巴黎奧運｜中國乒乓二代入籍日本改姓　張本智和落敗跪地痛哭：想擊敗中國奪金
巴黎奧運｜中國乒乓二代入籍日本改姓　張本智和落敗跪地痛哭：想擊敗中國奪金