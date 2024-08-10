鄭中基事件丨鄭中基一家住父親鄭東漢名下物業　陽明山莊豪宅內貌曝光

▲ 鄭中基與余思敏。

【鄭中基/何慶湘/余思敏/蔡卓妍】鄭中基（Ronald）在8月3日發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作，當中更指何慶湘「工作及道德操守有問題」，以及他因情緒問題，完成演唱會後暫停休息。

之後在8月6日，鄭中基撰長文自爆患抑鬱症兼酗酒，表示將到美國接受戒酒療程，屆時太太余思敏也會同行，當中更提及「好短嘅婚姻，令到我好唔開心」，所指就是跟蔡卓妍（阿Sa）的一段4年婚姻。

鄭中基事件丨鄭中基何慶湘齊玩Q&A答案曖昧 經理人湘湘：唔鍾意啲細過我嘅

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鄭中基事件丨家住陽明山莊

在2010年，鄭中基與阿Sa離婚後，翌年與余思敏結婚同年誕下女兒，齊「升呢」做父母。鄭中基一家同於淺水灣麗景花園億級海景洋房居住，他們之後搬到大潭陽明山莊。

過往，余思敏曾在位口個人IG曾騷豪宅環境，從中可見擁家居擁有超高樓底，並賞淺水灣無敵大海景。據悉，鄭中基的父親鄭東漢在2018年以2.6億賣出淺水灣麗景花園單位，帳面賺逾兩億元，之後以6,500萬買入大潭陽明山莊1座低層65室2,157呎單位。

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