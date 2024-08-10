  • 32°C
香港時間 : 2024810日 (六) 14:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

無人駕駛｜8輛自動車正於元朗錦綉花園等5處試行　林世雄親身試坐形容表現不俗

社會

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

林世雄（左5）早前到錦綉花園試坐自動駕駛穿梭小巴。（運輸及物流局網頁圖片）

運輸及物流局局長林世雄表示，目前全港共有6間機構於5個不同地點，為8輛自動車進行道路測試，無人駕駛技術最高已達到「高度自動駕駛」的第4級別，形容科技發展進度與內地以至世界各地看齊。

林世雄今日（10日）發表網誌，提到政府由成立「智慧交通基金」至今，共資助3個與自動駕駛及7個與車聯網技術相關的項目，總資助金額分別約6,000萬元和6,700萬元。

網誌提到，正在本港進行測試的8輛自動車路段涵蓋本港不同道路及場景，例如香港科學園、生產力促進局、潭尾建造業輸入勞工宿舍及個別私人屋苑，形容有關技術正邁向落實應用。

其中正在元朗錦綉花園內試行的自動穿梭小巴，將於月內開始在屋苑內環迴路段供居民乘坐，所使用的5G自動駕駛穿梭小巴，是由生產力促進局轄下汽車科技研發中心研發、由冠忠巴士集團負責營運。林世雄早前率先試坐後，形容自動車表現不俗。

林世雄說，其他自動車項目預計於今、明年內進行測試，包括由香港機場管理局投資興建及營運的「航天走廊」項目，將為市民及旅客提供自動駕駛運輸服務，來往「航天城」和港珠澳大橋香港口岸人工島，他預期市民乘坐自動車的機會將陸續有來。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

無人駕駛 自動駕駛 林世雄 運輸及物流局 汽車 錦綉花園 小巴 汽車科技 運輸 元朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

英國反移民示威｜英國爆13年來最嚴重騷亂　移英港人籲遠離4類高危場所：英國不再安全
英國反移民示威｜英國爆13年來最嚴重騷亂　移英港人籲遠離4類高危場所：英國不再安全
運動員母校｜解構雙金「劍神」張家朗母校　直資林大輝中學奧運健將搖籃
運動員母校｜解構雙金「劍神」張家朗母校　直資林大輝中學奧運健將搖籃
無國界醫生｜港護士赴加沙救援親睹孕婦胎死腹中 心痛3歲女童被性侵：停火是唯一出路
無國界醫生｜港護士赴加沙救援親睹孕婦胎死腹中 心痛3歲女童被性侵：停火是唯一出路
巴黎奧運｜41歲欄王劉翔雅典奧運奪金獲封國家英雄　退役遊法國無人識被當普通遊客
巴黎奧運｜41歲欄王劉翔雅典奧運奪金獲封國家英雄　退役遊法國無人識被當普通遊客
巴黎奧運｜中國乒乓二代入籍日本改姓　張本智和落敗跪地痛哭：想擊敗中國奪金
巴黎奧運｜中國乒乓二代入籍日本改姓　張本智和落敗跪地痛哭：想擊敗中國奪金