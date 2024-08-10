無人駕駛｜8輛自動車正於元朗錦綉花園等5處試行　林世雄親身試坐形容表現不俗

▲ 林世雄（左5）早前到錦綉花園試坐自動駕駛穿梭小巴。（運輸及物流局網頁圖片）

運輸及物流局局長林世雄表示，目前全港共有6間機構於5個不同地點，為8輛自動車進行道路測試，無人駕駛技術最高已達到「高度自動駕駛」的第4級別，形容科技發展進度與內地以至世界各地看齊。

林世雄今日（10日）發表網誌，提到政府由成立「智慧交通基金」至今，共資助3個與自動駕駛及7個與車聯網技術相關的項目，總資助金額分別約6,000萬元和6,700萬元。

網誌提到，正在本港進行測試的8輛自動車路段涵蓋本港不同道路及場景，例如香港科學園、生產力促進局、潭尾建造業輸入勞工宿舍及個別私人屋苑，形容有關技術正邁向落實應用。

其中正在元朗錦綉花園內試行的自動穿梭小巴，將於月內開始在屋苑內環迴路段供居民乘坐，所使用的5G自動駕駛穿梭小巴，是由生產力促進局轄下汽車科技研發中心研發、由冠忠巴士集團負責營運。林世雄早前率先試坐後，形容自動車表現不俗。

林世雄說，其他自動車項目預計於今、明年內進行測試，包括由香港機場管理局投資興建及營運的「航天走廊」項目，將為市民及旅客提供自動駕駛運輸服務，來往「航天城」和港珠澳大橋香港口岸人工島，他預期市民乘坐自動車的機會將陸續有來。

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