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騙案｜本港上半年錄4.5萬宗罪案　近2萬宗騙案共損失45億元

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發布時間： 2 小時前

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警務處公布2024年上半年罪案情況。（資料圖片）

警務處今日（10日）公布，本港上半年錄得45,315宗罪案，較去年同期增加2,392宗，升幅5.6%，其中包括19,897宗詐騙案，佔43.9%，較去年同期增加1,154宗，升幅6.2%，損失金額共涉近45億元，騙徒主要手法是今年開始出現的「假冒客服」新手法，半年內已錄得1,605宗。

警方指，2024年上半年錄得升幅的主要罪案包括詐騙、盜竊、勒索及爆竊等，整體破案率為26.3%。詐騙案之中，有62.3%涉及網上騙案；整體詐騙案損失金額為44.8億元，按年激增17.9億、升幅66.5%，其中投資騙案總損失為15.5億，佔34.5%。

警方指，「電話騙案」騙徒已減少使用「猜猜我是誰」手法，該類騙案大減61.2%至475宗，取而代之的是今年開始出現的「假冒網購平台、支付平台、電訊公司等客服」的新手法，今年上半年已錄得1,605宗，亦因而帶動整體騙案上升。

騙徒會假冒網上購物平台、支付平台或電訊公司的客服，大部分會聲稱受害人購買了其收費服務，受害人否認後，偽冒客服會聲稱可以協助取消服務，並將電話轉駁到偽冒銀行職員，誘騙受害人交出網上理財用戶名稱、密碼及驗證碼，以盜取帳戶內的資金；或誘使受害人把款項轉帳至指定戶口。此類案件數目更在7月進一步飆升，單月錄得1,111宗，累計今年首7個月共2,716宗，較整體騙案升幅2,609宗更高。

警方表示，針對新型電騙手法冒起，已跟相關公司商討進一步加強宣傳防騙信息，1間大型物流服務公司於本月起在逾120架貨車車身貼上大型防騙宣傳廣告，協助警方將防騙信息在貨物配送過程中帶到全港各區。

警務處處長蕭澤頤今在一個電視節目上表示，警方的「防騙伺服器」只要發現用戶需轉賬的戶口資料曾與騙案有關，便會發出警示，由去年11月至今年6月底已發出逾65萬次警示。

另外，自2020年中生效的港區國安法，警方公布截至今年6月30日的4年內，共拘捕300人，當中約6成已被檢控。

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