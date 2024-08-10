賈思樂稱鄭裕玲為可信賴好朋友　Louie：DoDo應承了就一定做到最好

▲ 賈思樂稱鄭裕玲是可信賴的好朋友。

賈思樂（Louie）將於10月假尖沙嘴文化中心舉行演唱會賀入行50周年，他近日回憶好朋友之一「Do姐」鄭裕玲（DoDo）。

Do姐是賈思樂入行不久後認識的朋友，當時賈思樂是以唱歌為主，所以TVB在1979年安排他跟幾位主持人合作音樂節目《Bang Bang 咁嘅聲》，當中包括DoDo。

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▲ 賈思樂與鄭裕玲一同到黃韻詩屋企食飯。

DoDo有脆弱一面

他們首次合作時，Louie已意識到DoDo是一位聰明的主持人，口才流利，懂得調動氣氛，賈思樂稱︰「我作為半個鬼仔，中文不太好，很多時都只有跟著劇本照讀，但每次與DoDo拍攝，她都能夠以不同的風格去演繹，即使有10次8次NG，她都會以十種不同的方式去表達，不會覺得她死板，她這種才能是我非常欣賞DoDo的一點。」

DoDo常常給人一種強勢，而且難以接近的感覺，不少人都會小心翼翼地與她交談，怕得罪她。

▲ 1993年，賈思樂跟鄭裕玲到中山參與樓盤揭幕儀式。

但是，賈思樂則看到DoDo的另一面。賈思樂︰「有一次我們單獨吃飯，期間她問我有沒有人覺得她很兇惡。起初，我並不想坦白，怕說出事實會傷害到我們之間的感情。但她這麼坦白地問我，我就坦率地回答她，說有人覺得你很惡，當然作為你的好朋友，我會立刻為你辯護，告訴他們並不了解DoDo。」

在那個晚上，賈思樂更見識到了DoDo「鏡頭後」很放鬆的一面。賈思樂︰「她坐下來享受晚餐，不同於公眾面前的強勢形象。幕前她確實很強大，但幕後與一些她信任的朋友在一起時，她會展示她脆弱的一面。不是每個人都有機會看到這一面，我很感激，她對我而言是一個真正的好朋友。」

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Do姐精打細算

DoDo外表給人感覺強悍，十足女強人一樣，就連理財和賺錢能力，都不會輸給男生。賈思樂︰「有一次我和她聊天，她曾提到她覺得自己不會唱歌是一件可惜的事情。DoDo表示，如果她懂得唱歌，她會在紅館舉辦演唱會，並且選擇在早上或中午舉行，因為這就能夠讓更多觀眾入場，更就能充分利用賺錢的機會。此外，DoDo亦非常自律，不會隨意花錢，應使則使，所以我相信她在銀行裡應該有不少存款，可算是有錢富婆。」

此外，DoDo是一個有責任感的人，她不輕易答應他人的要求。如果她不喜歡某人，她會直接拒絕。賈思樂還記得演出《蝦仔爹地》音樂劇時，需要一些知名度且懂得演喜劇的演員來支持。

賈思樂︰「我立刻聯絡DoDo，她對我的事情非常了解，知道我為演出抵押了房子，所以她毫不猶豫地答應我。而家當DoDo應承了你，就一定會做到最好，就連綵排都不用擔心她的檔期，她必定能抽到時間出席。從那一刻起，我就知道可以完全依賴她，不需要擔心任何問題，因為我知道她會全力支持我。」這就是賈思樂心目中的鄭裕玲。

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