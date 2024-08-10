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醫護人手｜東華學院與醫療輔助隊簽署合作備忘錄  培育醫護人才

社會

發布時間： 27 分鐘前

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黃英強（後排右六）、陳慧慈（後排左五）及卓孝業（後排左六）等人與醫療輔助隊少年團團員及東華學院學生合照。（東華學院提供）

東華學院與醫療輔助隊今日（10日）簽署合作備忘錄，雙方將合作開展多元化學習和交流活動，推動青年發展，共同為香港培育更多優秀的醫護專業人才。

協議下，學院將為醫療輔助隊隊員和少年團員舉辦學術研討會和工作坊，提供醫療及護理培訓、生涯規劃及醫療行業資訊，增加年輕人對醫療及公共衞生的認識，幫助他們及早規劃未來，以專業知識回饋社會；而醫療輔助隊亦將為東華學院學生提供服務社區的機會，讓他們學以致用，並提升他們的專業技能、團隊精神和應變能力等。

合作備忘錄由東華學院校長陳慧慈及醫療輔助隊總參事黃英強簽署，並由保安局副局長卓孝業和東華學院校務委員會主席曾慶業見證。卓孝業致辭時表示，期望醫療輔助隊加強與東華學院各個醫療專業學科的交流，深化團員對醫療及公共衞生的認知，啟發他們日後投身醫療專業的興趣，亦使醫療輔助隊少年團成為培育醫療專業人才的「小搖籃」，培養他們成為能夠承擔社會責任及關愛社群的專業人才，並以貢獻社會，服務人群為己任。

陳慧慈表示，透過與醫療輔助隊的合作，相信能夠結合彼此的優勢，協助年輕人更深入了解更多醫護相關行業的資訊，認識各醫療專業之間的合作，讓他們及早探索職涯發展方向，為將來升學及就業作好準備。

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